5 documentaires COVID-19 à regarder, y compris totalement sous contrôle de Hulu

Les deux documentaires partagent également d’autres similitudes, y compris de grandes sections consacrées au groupe d’anciens responsables gouvernementaux et d’experts de la santé qui sont passés par « The Wolverines » en référence au thriller d’action de 1984. aube Rouge. Cela ne devrait enlever aucun des deux documentaires, et les deux, comme le reste des entrées énumérées tout au long de cet article, devraient être regardés si vous voulez en savoir plus sur la pandémie COVID-19 en cours. Vérifiez-le sur le site Web d’ABC.

S’il y a une chose à retenir de ces documentaires et de la crise qu’ils couvrent chacun en détail, ce devrait être que, comme les premiers jours de la pandémie de COVID-19, les faits évoluent constamment et il faudra un certain temps avant que cette histoire ne se termine. , voire jamais du tout.