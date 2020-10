5 des meilleures scènes de jeu de tous les temps

Le Blackjack est le jeu de casino le plus populaire au monde. Le jeu de cartes, parfois appelé «21», représente en moyenne 31% de tout le trafic des tables de casino – ceci est cohérent à la fois en ligne et dans les casinos physiques. Pour référence, la deuxième plus populaire est la roulette (24%) suivie du poker (21%).

Il est facile de comprendre la popularité du blackjack. C’est un jeu simple à comprendre et offre aux joueurs un mélange de chance et de compétence: la chance dans les cartes qui sont tirées, la compétence sur la façon dont ces cartes sont distribuées et la main éventuelle d’un joueur. Comparez cela à la roulette, qui est entièrement basée sur la chance, et au poker, qui a un énorme élément de compétence.

Cependant, si la beauté du blackjack réside dans sa simplicité, le jeu présente également un certain nombre de complexités et, comme c’est le cas pour presque tout dans la vie, vous apprenez plus des erreurs que des succès.

Dans cet esprit, voici trois erreurs clés à éviter en jouant au blackjack qui peuvent augmenter considérablement vos chances de gagner, tout en limitant vos pertes.

Choisir la mauvaise table

Avant qu’une seule carte ne soit tirée, être à la mauvaise table – que ce soit en direct ou en ligne – est la première erreur à éviter.

Tout d’abord, chaque table de blackjack aura des exigences de mise minimum différentes, évitez donc d’en choisir une qui ne dépasse pas votre budget. Par exemple, si vous choisissez une table avec une mise minimum de 100 $ et votre budget est de 200 $, vous pourriez ne jouer que deux mains.

Deuxièmement, vérifiez les chances de paiement sur la table de blackjack. Ceux-ci sont généralement 6: 5 et 3: 2 et affecteront le montant payé lorsque vous frappez au blackjack et remportez d’autres gains de bonus. Dans la mesure du possible, choisissez une table 3: 2 car elle rapporte plus.

Troisièmement, choisissez entre une table virtuelle et une table en direct. Ce n’est pas tant une erreur à éviter, mais plutôt une question de préférence personnelle. Les tables virtuelles permettent aux joueurs de jouer contre un ordinateur automatisé, de sorte que vous pouvez jouer à votre propre rythme, tandis que les tables en direct sont généralement plus rapides car les croupiers humains sont désireux de faire avancer le jeu.

Quand frapper et se tenir debout

En règle générale, la plupart des joueurs de blackjack savent qu’il faut frapper quand la main est de 12 et se tenir debout quand la main est égale à 17. Cependant, il y a beaucoup de variables à considérer qui pourraient influencer quand frapper et rester. Les corriger peut vraiment augmenter vos chances de battre la maison, tandis que se tromper peut s’avérer coûteux.

Un geste clé à mettre en œuvre est de toujours frapper sur un 17 doux – lorsque les deux cartes sont un as et un six. Cela signifie que si vous piochez une carte 10 ou une image (valet, reine, roi), vous convertissez votre main en 17 difficile. .

Alors que de nombreux joueurs adoptent une politique stricte de « ne jamais casser », ce qui signifie qu’ils sont toujours debout lorsque leur main est égale à 12 ou plus, cela peut être mal avisé car cela dépend presque entièrement de la faillite du croupier.

Au lieu de cela, analysez la valeur de vos deux cartes par rapport à la première carte du croupier et pesez le facteur de risque en tirant une autre carte avant que le croupier ne tire la seconde. En règle générale, si vos deux premières cartes sont égales à 17 ou plus, tenez-vous debout – tout le reste peut être touché selon la situation.

Quand diviser et doubler

Si vous jouez dans un tournoi de blackjack, en ligne ou en direct, apprendre à diviser et doubler peut faire toute la différence pour vos chances de succès. Il en va de même pour les parties individuelles de blackjack.

Cliquez ici pour consulter les meilleurs conseils sur les stratégies des tournois de blackjack: https://extra.betamerica.com/casino-news/blackjack-tournaments-rules-strategy-and-where-to-find-them/

Le fractionnement est lorsque vous divisez deux cartes lorsque vous recevez les mêmes cartes de valeur, donc une paire de huit par exemple. Doubler, c’est quand vous avez la possibilité de doubler votre mise après avoir reçu vos deux premières cartes.

S’il peut être tentant de diviser et de doubler à chaque occasion d’augmenter vos gains, la clé est de faire au bon moment.

Il n’est pas recommandé de se séparer lorsque:

Vous recevez deux cartes illustrées ou deux 10

Vous recevez deux 9

Vous recevez deux 5

Le croupier détient une carte de 10 ou d’image

Il est préférable de se séparer lorsque:

Vous recevez deux 8

Vous recevez deux as

Le croupier détient un 5 ou un 6 (car il s’agit de la probabilité de buste la plus élevée)

Semblable à savoir quand frapper et se tenir debout, prenez un bref moment pour évaluer la carte tirée du croupier par rapport à vos deux cartes et déterminer si les probabilités sont en votre faveur.

De même, savoir quand doubler – quand ne pas doubler – peut changer la complexité de votre jeu de blackjack. Une règle simple pour savoir quand doubler est si vos deux cartes sont égales à 10 et la carte du croupier est entre 2 et 9. De plus, si vous détenez un as, vous pouvez considérer un double car ceux-ci ont la flexibilité de jouer comme 11 ou 1. Mais si la carte du croupier est un as, ignorez le double.

Conclusion

Le blackjack peut être un jeu simple, mais il y a quelques stratégies importantes à garder à l’esprit la prochaine fois que vous vous dirigerez vers la table virtuelle ou en direct. Le jeu lui-même est toujours enraciné dans la chance, il n’y a donc jamais de garantie de succès à long terme. Cependant, en gardant ces trois règles importantes à l’esprit, vous pouvez au moins éviter de faire des erreurs évitables.