5 choses que Snyderbronies doit faire après avoir remporté la coupe Snyder

Ce fut une bataille longue et difficile, mais en mai, les fans inconditionnels de Zack Snyder DCEU, un groupe familièrement connu sous le nom de Snyderbronies, a finalement remporté la victoire. Warner Bros a accepté de publier le Snyder Cut sur HBO Max l’année dernière, prouvant une fois pour toutes que non seulement le Snyder Cut existe, mais que c’est quelque chose que les gens veulent voir. The Snyder Cut est une version du film raté de 2017 Ligue de justice ce qui restaure la vision du réalisateur Zack Snyder, qui a quitté le film en raison d’une tragédie personnelle avant la fin de la production. Mais que faire maintenant quand il n’y a plus personne à combattre? Dans le cadre d’une nouvelle initiative de la direction de Bleeding Cool pour nous de produire au moins une liste de clickbait par semaine sur n’importe quel sujet de notre choix (heureusement pour nous, tout ce que nous écrivons est du clickbait), nous vous donnons: cinq choses à faire par Snyderbronies après remportant le Snyder Cut.

Ne vous réjouissez pas de la coupe Snyder

Oui, il est vrai que Snyderbronies savait depuis le début que la coupe Snyder est réelle, malgré tous les ennemis et Whedonbronies insistant sur le fait que la coupe n’existait pas. Oui, Snyderbronies avait foi alors que les autres ne croyaient pas, croyant en une cause même dans les moments les plus sombres, comme lorsque Justice League tomba au box-office grâce à de prétendues fausses féministes Joss Whedon remplacer toutes les scènes de superman badass de Zack Snyder par des scènes où Cyborg dit booyah. Mais il est temps pour Snyderbronies de montrer que ce sont les plus grosses bronies. Gérer cette victoire avec maturité et grâce sera la célébration la plus gratifiante.

D’accord, peut-être que nous nous réjouissons un peu de la coupe Snyder

Vous savez ce que, à la réflexion, Snyderbronies méritent de se réjouir un peu. Comme un grand homme, et probablement un Snyderbronie lui-même, a dit une fois: « Kobe Comment mon cul goûte. Tout le monde, Kobe comment mon cul goûte. Ouais, tu ne peux pas faire sans moi. Kobe, tu ne peux pas faire sans moi. Kobe , tu ne peux pas te passer de moi. Tout le monde, Kobe, raconte comment mon cul a le goût. «

Allez à Disneyworld

C’est devenu une tradition après avoir remporté un championnat sportif majeur pour exprimer son intention de visiter l’endroit le plus heureux du monde. Pourquoi en serait-il autrement pour Snyderbronies, qui a remporté une victoire supérieure à n’importe quel Super Bowl ou World Series? Offrez-vous des vacances après avoir si durement combattu pour que la vision de Zack Snyder se réalise. Vous le méritez. Essayez juste de ne pas attraper le coronavirus et de mourir avant que le Snyder Cut ne sorte.

Apportez l’éthos Snyderbrony à un autre fandom

Les Snyderbronies ont prouvé qu’ils ont ce qu’il faut pour provoquer un changement durable et permanent de la structure de la société. Pourquoi ne pas utiliser ces pouvoirs pour de bon dans d’autres domaines qui pourraient bénéficier d’une campagne pour restaurer la vision originale d’un créateur? Peut-être forcer MTV à lire à nouveau des clips. Faire sortir Disney Plus de l’original Muppet Babies série pour le streaming. Force Hasbro à enfin faire la saison 3 de The Sunbow GI Joe dessin animé. Faites en sorte que Marvel abandonne la continuité pour les trente dernières années des bandes dessinées X-Men et amène Chris Claremont réécrire ceux qu’il n’a pas déjà écrits? Rejoignez-nous, chers Claremontbronies! Nous aurons la vengeance!

Vivez une vie de paix et de prospérité

Vous avez tout fait, Snyderbronies. Il ne reste plus de montagnes plus hautes à gravir. Le Snyder Cut est une réalité. Les ennemis ont été détruits. La vie est belle. Se détendre. Profitez du goût sucré de la victoire. Il est temps de faire une proverbiale avec Lois Lane dans l’épave de Metropolis après avoir provoqué le cou de Zod.

