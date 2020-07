5 choses à savoir sur le prochain film de Beyonce

La bande-annonce du dernier film de Disney +, « Black Is King », est tombée ce week-end et il semble que ce sera une montre fascinante. C’est différent et intrigant, mais vous ne seriez pas seul si cela vous laissait avec une ou deux questions …

Ce n’est pas qu’il y ait quoi que ce soit à critiquer, car la bande-annonce est à la fois visuellement époustouflante et créative unique, et dans l’ensemble semble vraiment intéressante. C’est juste que le projet ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant, et il faudra peut-être un peu d’aide pour comprendre ce qui se dirige exactement vers nous plus tard ce mois-ci.

Dirigé par le légendaire Beyonce, le film semble être une combinaison audacieuse de film et de musique qui se concentre sur des thèmes clés de la race et de l’identité. C’est clair, et cela a l’air absolument fantastique, mais que savons-nous d’autre du film?

Dans cette liste, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur « Black Is King » – de ses thèmes, sa production et son inspiration – afin que vous puissiez être prêt pour sa sortie mondiale sur Disney + le 31 juillet …