5 applications pour aider à créer sur l’Ipad Pro 5 applications pour créer sur l’Ipad

Le nouvel Ipad Pro est équipé d’un crayon pomme. Ce crayon précis peut se fixer magnétiquement à l’Ipad et établit la norme pour le dessin, la prise de notes, la conception et le marquage de documents à l’aide de la technologie. Il est facile à utiliser avec une sensibilité à la pression, un décalage imperceptible et un support pour le rejet de la paume. La technologie étant de plus en plus intégrée dans nos vies, la créativité peut également être de plus en plus associée à la technologie.

Voici 5 applications géniales à utiliser sur l’iPad et obtenez le jus créatif qui coule lorsque l’inspiration frappe.

1. Procréer

Cette application a remporté de nombreux prix, y compris l’application 2018 de l’année. Il dispose d’une large gamme d’outils artistiques pour créer des dessins, de belles peintures ou des animations riches. Un studio d’art portable avec une gamme de fonctionnalités uniques et d’outils intuitifs. Lorsque vous utilisez le stylo Apple, vous avez l’impression de dessiner sur du papier ou de peindre sur une toile. Tout en utilisant une technologie haut de gamme. Il est très fluide et facile à utiliser, avec une gamme d’outils et de fonctionnalités pour un potentiel créatif sans fin.

2. Canva

Canva propose des milliers de superbes modèles et images de conception. Sa mission est de permettre au monde de concevoir n’importe quoi et de publier n’importe où, que ce soit une invitation de mariage, un dépliant, une affiche, une infographie, un t-shirt, une publication sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre le contrôle de votre marque et concevoir vos propres fonctionnalités à votre goût tout en ayant l’air professionnel. Aucune expérience de conception n’est nécessaire car Canva a pris soin du travail acharné et a rendu leurs outils faciles à utiliser et accessibles. Des listes d’agenda et même des infographies peuvent être ajoutées aux arrière-plans pour un cas d’utilisation plus pratique. Qu’il soit utilisé pour des raisons professionnelles ou simplement pour faire preuve de créativité, c’est une application étonnante et amusante à inspirer et facile à utiliser sur l’Ipad Pro en utilisant le stylo pour déposer, faire glisser, dessiner ou concevoir avec.

3. Papier par cinquante-trois

Que ce soit la peinture, le dessin ou l’esquisse, donnez vie à vos idées avec Paper by 53. Vous pouvez ajouter plusieurs photos sur une seule page pour vous déplacer ou dessiner, couper et façonner si vous souhaitez réaliser des collages. Il contient également un tas d’invites créatives et comment faire si vous avez besoin d’un coup de pouce pour plonger dans votre créativité. Le papier peut être utilisé en déplacement et vous pouvez organiser vos idées ou votre art dans de beaux journaux sur différents appareils pour montrer un processus ou un flux créatif, en reprenant les idées là où vous vous étiez arrêté.

4. Photoshop Sketch

Créée par Adobe, cette application ressemble à la version de bureau de Photoshop, vous pouvez donc être créatif en ajoutant des calques, en fusionnant, en empilant et en modifiant des images. Il dispose de 14 outils pour travailler avec le crayon Apple, tels que l’aquarelle, les pinceaux, les pastels, les crayons et les stylos. Vous pouvez également transférer et ouvrir votre conception depuis votre Ipad sur votre bureau, basculant ainsi facilement entre les deux.

5. Pigment

Parfois, nous pourrions simplement vouloir nous reposer, nous détendre et colorier quelque chose. La coloration peut être très thérapeutique et créative. L’application Pigment peut être utilisée par tous les âges et offre une vaste expérience de coloration dans laquelle vous pouvez colorier avec une gamme d’outils, notamment des marqueurs, des huiles, des aquarelles, des crayons et plus encore. Vous pouvez même mélanger, assombrir ou éclaircir les couleurs et créer différents traits avec le crayon pomme.