5 applications Android à ne pas manquer cette semaine! – Android Apps Weekly

Walmart pourrait lancer un concurrent sur Amazon Prime. C’est Walmart Plus et cela fonctionnera de la même manière. Les utilisateurs paient 98 $ par an et bénéficient de divers avantages. Certains d’entre eux incluent la livraison d’épicerie, un parking supérieur et une livraison limitée de deux heures. Il pourrait être lancé dès juillet 2020 (ce mois-ci). Cela pourrait être une bonne chose compte tenu du nombre de personnes qui utilisent la livraison d’épicerie en raison de la pandémie. Nous verrons plus s’il est lancé en juillet, comme spécifié à l’origine.

Google ajoute des feux de circulation à Google Maps. La fonctionnalité est actuellement testée sur certains marchés, notamment à New York, San Francisco, Los Angeles et Chicago. Même alors, tout le monde dans ces régions n’y a pas encore accès. Google devrait s’étendre à davantage de villes au fil du temps. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

TikTok est en difficulté. Le service a été interdit en Inde la semaine dernière et il pourrait faire face à une expulsion similaire des États-Unis. Les États-Unis ont lancé une enquête sur l’application pour savoir si elle n’a pas vraiment protégé la vie privée des enfants aux États-Unis. C’est une mauvaise nouvelle pour TikTok car il perd déjà une tonne d’argent suite à l’interdiction de l’Inde. Nous vous informerons si d’autres choses se produisent.

Amazon a eu une semaine assez décente. Cela a commencé la semaine en intégrant des services de télévision en direct de Hulu, Sling et YouTube. Sling TV était déjà intégré, mais YouTube TV est déjà là et Hulu arrive bientôt. De plus, Amazon Prime Video a maintenant des profils pour les abonnés américains pour ceux qui partagent avec la famille.

La pandémie sépare les gens à moins qu’ils n’utilisent Tinder, apparemment. La société est estimée au troisième rang le plus élevé de toutes les applications mobiles en juin 2020. TikTok est en tête du classement et YouTube arrive en deuxième position, Disney + et Netflix se classant respectivement en sixième et septième place. C’est bizarre de voir une application pour la proximité physique être si populaire lors d’un mouvement de distanciation sociale, mais nous y sommes.

Outsider: After Life

236e édition d'Android Apps Weekly

Prix: Libre

Outsider: After Life est un jeu d’aventure mystère avec de nombreux puzzles. L’histoire implique une race humaine presque éteinte et un Android qui peut sauver l’univers. Le jeu n’a pas les graphismes les plus impressionnants, mais les puzzles sont amusants et contextuels à l’histoire. Il existe des thèmes plus sombres, ce qui peut ne pas être sans danger pour les jeunes enfants, mais la mécanique et le jeu sont néanmoins exceptionnels. Il coûte 3,99 $ sans achats ni annonces intégrés. Alternativement, vous pouvez l’obtenir gratuitement avec Google Play Pass.

JioChat et JioMeet

Prix: Libre

Jio fait les gros titres ces jours-ci et pas pour les meilleures raisons. JioMeet est une nouvelle application de vidéoconférence qui est fondamentalement une arnaque complète de l’application mobile de Zoom. Cependant, les fonctionnalités sont plutôt bonnes. Vous pouvez avoir jusqu’à 100 personnes avec des réunions qui durent 24 heures sans interruption gratuitement. Cependant, il ressemblant exactement à Zoom a déjà donné à l’application quelques détracteurs. Techniquement, JioChat n’est pas une nouvelle application, mais un lifting récent l’a fait ressembler, agir et se comporter presque exactement comme WhatsApp. C’est ce que c’est cependant. JioChat est disponible ici et JioMeet est disponible au bouton.

Dungeon Soda 2

Prix: Libre de jouer

Dungeon Soda 2 ressemble à quelque chose comme Candy Crush, sauf que ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un robot de donjon et l’un des plus profonds sur mobile. Un seigneur noir enferma un tas de trésors. Vous vous êtes mis à le trouver. Le jeu a une tonne de butin, un système de fabrication d’équipement et même quelques mécanismes RPG légers au ralenti. La partie la plus cool est peut-être un générateur de script qui vous permet de dicter les comportements de vos PNJ. Le combat est au tour par tour, donc ce n’est pas aussi excitant que certains, mais certaines personnes semblent vraiment l’aimer.

Centre de contrôle Mi

Prix: Gratuit / Jusqu’à 6,49 $

Mi Control Center est une application de personnalisation Android. Il donne à votre téléphone l’apparence et le comportement d’un peu plus comme MIUI sans avoir besoin de MIUI réel. L’application prend la place de votre nuance de notification et vous pouvez vérifier les notifications, activer les paramètres rapides et personnaliser d’autres manières. Certaines fonctionnalités supplémentaires incluent la personnalisation en couleur, les commandes musicales et d’autres éléments intéressants. Ce n’est pas trop différent des autres applications de style Mi Control Center, mais celle-ci semble assez propre. Il y a cependant quelques bugs, alors faites attention à ceux-ci.

One-Punch Man: Road to Hero 2.0

Prix: Libre de jouer

One-Punch Man: Road to Hero 2.0 a finalement été lancé dans le monde la semaine dernière. Le jeu est un RPG de style gacha avec une histoire, du PvP en ligne, un mode d’essai extrême et quelques autres trucs. Il joue honnêtement comme la plupart des gachas. Vous invoquez des personnages, combinez des personnages similaires pour créer des héros plus puissants et engagez-vous dans un combat au tour par tour pour progresser dans l’histoire. Cependant, le jeu semble raisonnablement compatible F2P et sa sortie anticipée dans d’autres pays a aidé à résoudre un tas de bugs afin que nous n’ayons pas à y faire face.

