5 applications Android à ne pas manquer cette semaine – Android Apps Weekly

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 353e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière:

Netflix augmente ses prix pour ses plans les plus populaires. Les plans de streaming HD réguliers sont passés de 12,99 $ par mois à 13,99 $ par mois, tandis que le plan de streaming 4K est passé de 15,99 $ par mois à 17,99 $ par mois. Netflix dit que c’est pour s’assurer que les gens obtiennent plus d’émissions de télévision et de films. L’augmentation des prix fait un peu mal, mais heureusement, ce n’est rien de trop insensé. La dernière fois que Netflix a augmenté les prix, c’était en janvier 2019, donc cela fait un petit moment.

Spotify augmente également ses prix le plus tôt possible. Le PDG l’a confirmé plus tôt cette semaine. Nous ne savons pas à combien s’élève l’augmentation des prix ni à quel moment. Cependant, c’est une fatalité à ce stade. Le plan familial a déjà connu une hausse de prix il n’y a pas si longtemps sur certains marchés, cela ne devrait donc surprendre personne. Cliquez sur le lien pour plus de détails.

Google Messages a reçu une nouvelle fonctionnalité cette semaine. Les utilisateurs peuvent programmer des messages texte pour le jour ou l’heure de leur choix. C’est un peu une fonctionnalité de niche, mais cela peut aider certaines personnes à envoyer des SMS. La fonctionnalité a déjà été déployée pour certaines personnes avec un déploiement plus important probablement prévu pour plus tard. De plus, cette fonctionnalité fonctionne avec les messages texte RCS et SMS normaux.

WhatsApp a fait quelques annonces la semaine dernière. Le premier est un ensemble de nouveaux outils de stockage. Le premier vous permet de supprimer des fichiers de plus de 5 Mo et des fichiers que vous avez transférés plusieurs fois pour les enregistrer sur le stockage. De plus, le service déploie cette semaine des messages de disparition (messages expirant) aux utilisateurs du monde entier. Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus.

Activision Blizzard a annoncé une série de jeux mobiles la semaine dernière. Ce n’était pas un jeu en particulier, mais le géant du jeu a déclaré qu’il créerait des jeux mobiles pour pratiquement toutes ses propriétés de jeu existantes. Nous savons déjà que Diablo Immortal arrive un jour. Cependant, le développeur possède également des propriétés telles que Spyro, Overwatch, StarCraft et d’autres sans encore de propriété mobile. J’espère qu’ils le font bien et ne le gâchent pas.

Instinct mécanique

Prix: Libre de jouer

Mechanical Instinct est un jeu de combat mobile. Les joueurs choisissent parmi six pilotes et commencent à personnaliser leur style de combat avec différentes armes de mêlée et à distance. Vous montez de niveau avec le temps pour affronter des adversaires plus coriaces. Le jeu comprend également un classement, un système d’alliance et un système de boîte à butin. Les éléments free-to-play ne sont pas trop mauvais, mais vous pouvez éventuellement ressentir beaucoup de pression pour acheter des choses avec de l’argent réel. Dans tous les cas, les contrôles sont simples et le jeu est amusant dans une sorte de jeu d’arcade.

Starlink

Prix: Libre

Starlink est une application de gestion pour le prochain service Internet par satellite de SpaceX. L’application fait une variété de choses, y compris vous aider à configurer votre configuration Starlink, exécuter des tests de vitesse et résoudre les problèmes de connexion. Nous n’avons pas pu tester complètement cette application car nous n’avons pas Starlink, mais l’application vous donne une bonne idée de la façon dont elle fonctionnera pour les gens. En particulier, le processus de configuration semble assez simple et soigné. La plupart des gens ne pourront pas l’utiliser, mais c’est agréable de le voir car cela indique que le service pourrait éventuellement être lancé.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Tera: guerre sans fin

Prix: Libre de jouer

Tera: Endless Wars est un nouveau jeu de stratégie avec des éléments de construction de royaume. En gros, vous construisez vos troupes et affrontez des armées adverses. Il utilise une carte quadrillée de style hexagonal où vous construisez vos défenses et menez vos batailles. Les contrôles sont assez simples et les graphismes sont raisonnablement corrects. Nous avons cependant vu quelques plaintes concernant les performances des appareils bas de gamme, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit. Vous passez la plupart de votre temps à regarder des batailles plutôt que de les mener et c’est un peu un frein, mais le jeu est un tueur de temps décent pour les fans du genre.

Zenchat

Prix: Libre

Zenchat est une application de chat mélangée à une application de liste de tâches. Il fusionne essentiellement les deux en une seule idée. Tout message peut devenir une tâche avec une date d’échéance, des rappels, des notes et tout ce dont vous avez besoin. Il existe des sections distinctes pour gérer vos discussions et vos tâches ainsi que des fonctions de discussion décentes. Celui-ci est principalement destiné à un usage professionnel et annonce un moyen décent d’arrêter de basculer entre les services de gestion et les services de chat. Il est encore jeune et a un long chemin à parcourir, mais l’idée est assez bonne et nous espérons qu’ils le feront bien.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Arène de combat de l’ombre

Prix: Libre de jouer

Shadow Fight Arena est le dernier jeu de la populaire série Shadow Fight. C’est un combattant à défilement latéral 2D où vous créez des équipes de combattants et affrontez des ennemis. Le jeu comprend un élément PvP en ligne ainsi que des activités solo. Les différents héros ont des capacités améliorables et il y en a beaucoup à collectionner. Nous aimons aussi assez les commandes. Vous obtenez beaucoup plus de contrôle sur vos personnages que certains combattants mobiles d’arcade. Celui-ci est assez décent et les premières critiques font également l’éloge du jeu malgré ses premiers bugs.

