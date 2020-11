5 applications Android à ne pas manquer cette semaine – Android Apps Weekly

Facebook est la dernière entreprise dans le domaine du streaming de jeux. Il souhaite proposer le streaming de jeux mobiles via son application officielle et sur le site Web. Certains des titres de lancement incluent Asphalt 9: Legends, WWE SuperCard et PGA Golf Tour Shootout. La fonctionnalité est actuellement déployée à l’échelle régionale à travers les États-Unis et il existe également certaines restrictions. Par exemple, vous avez besoin d’une bonne connexion Internet pour pouvoir l’utiliser. Plus de domaines sont à venir ainsi que plus de jeux.

Netflix expérimente potentiellement un mode audio uniquement. Les développeurs XDA ont trouvé des preuves d’un tel mode dans un récent démontage d’APK. Cela peut sembler idiot puisque Netflix a un tas d’émissions de télévision et de films. Cependant, le service propose également un tas de stand-ups comiques et de documentaires qui pourraient très bien fonctionner en mode audio uniquement. Nous vous tiendrons au courant si nous en entendons plus.

Google Play teste une fonctionnalité de comparaison pour les applications. Il n’est disponible que pour les lecteurs multimédias pour le moment et vous permet de comparer des éléments tels que la prise en charge de la résolution, si elle diffuse ou non et si elle fonctionne ou non hors ligne. Cela ne fonctionne que dans la version 22.4.28 du Play Store et même si vous l’avez, Google a probablement besoin de basculer un interrupteur pour que vous puissiez le voir. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

Sony a réorganisé son application PlayStation juste à temps pour le lancement de la PS5. La nouvelle version de l’application comprend un magasin dédié, la possibilité de chat vocal (similaire à l’application Xbox) et des capacités de contrôle à distance pour la prochaine PS5. Vous pouvez également répondre et envoyer des messages à d’autres joueurs, lancer des jeux et gérer votre stockage. Il s’agit en fait d’une mise à jour assez importante et la rend plus conforme à l’excellente application mobile de Xbox.

Apple travaille probablement sur un moteur de recherche pour rivaliser avec Google. Ce n’est qu’une rumeur, mais avec beaucoup de vapeur derrière elle. Google est au milieu d’un procès antitrust avec le gouvernement américain et cela peut être de mauvais augure pour Apple. De plus, il est probable que l’entreprise ne veuille pas compter sur Google pour sa fonctionnalité de recherche. Dans tous les cas, vous pouvez cliquer sur le lien pour en savoir plus.

Aventure Dragonscapes

Prix: Libre de jouer

Dragonscapes Adventure est un simulateur de construction avec un élément de collection. Les joueurs commencent sur une île isolée et construisent leur petit écosystème, collectent divers dragons et fusionnent des dragons pour en faire de nouveaux. Ce n’est pas le jeu le plus excitant de tous les temps, mais vous pouvez explorer un peu votre île et voir des choses ainsi que les principaux mécanismes du jeu. Les dragons sont mignons et cela plaît à certains joueurs. De plus, les graphismes sont simples, mais colorés, donc le jeu est agréable à regarder. Cela ne vous épatera pas, mais cela devrait vous faire perdre du temps.

Noobly

Prix: Libre

Noobly est une application sociale pour les joueurs. Vous pouvez parcourir les profils et voir ce que jouent les autres. À partir de là, vous les invitez à jouer à ces jeux avec vous. Ce n’est pas promu comme une application de rencontres, bien que cela puisse probablement l’être pour certaines personnes. Dans tous les cas, il utilise un mécanisme de film de style Tinder car il vous montre des profils. Vous en faites glisser ceux qui ne vous plairont pas. Vous mettez des éléments sur votre profil comme des centres d’intérêt, des jeux auxquels vous jouez et d’autres passe-temps. Il est en version bêta à accès anticipé, il n’y a donc pas encore une tonne de personnes sur le service. Si cela apparaît, cela pourrait être un bon endroit pour les joueurs.

Ferme Sumikkogurashi

Prix: Libre de jouer

Sumikkogurashi Farm est de loin le nom le plus difficile à saisir dans l’histoire des applications Android hebdomadaires. Celui-ci est un simulateur agricole dont la portée est similaire à des jeux comme FarmVille. Vous cultivez des cultures pour gagner de l’argent et de l’XP, vous améliorez, débloquez plus de choses et cultivez plus de choses. Il existe également un élément de personnalisation des personnages, des événements mensuels et quelques autres petits ajouts au jeu pour garder les choses intéressantes. C’est un jeu relaxant sans une tonne de contribution des joueurs, mais beaucoup de joueurs semblent apprécier la simplicité du jeu. C’est un jeu gratuit, mais vous n’avez rien à acheter pour vous amuser.

SideSqueeze +

Prix: Gratuit / jusqu’à 9,99 $

SideSqueeze + est une application principalement destinée aux propriétaires de téléphones Samsung Galaxy. Il donne aux appareils la possibilité de presser pour lancer des applications similaires à celles que nous avions l’habitude de voir sur les appareils Pixel et HTC précédents. L’application doit être étalonnée, mais elle a plutôt bien fonctionné sur notre Galaxy Note 20 Ultra. L’application ne fonctionne pas sur tous les appareils, mais elle a trouvé une maison parmi les propriétaires de Nexus 5 qui manquent la capacité de l’ancien Pixel à activer l’Assistant Google actif. Il existe même des fonctionnalités S-Pen si vous souhaitez l’essayer avec votre appareil Galaxy Note. Cependant, il est en accès anticipé, alors attendez-vous à quelques bugs, problèmes et problèmes de compatibilité ici et là.

Guerres fantasmagoriques

Prix: Libre de jouer

Spooky Wars est un hybird de plusieurs genres de jeux, y compris la défense de tour, la stratégie, la construction de deck et la mécanique de duel. Les joueurs peuvent collecter jusqu’à 50 cartes avec des améliorations disponibles pour les rendre plus forts. Il existe également trois modes de jeu différents, des éléments sociaux, des classements et un contre un PvP. Le jeu est bon et rappelle (mais pas identique à) des jeux comme Badlander Brawl. Le seul vrai inconvénient est que le jeu a fonctionné en version bêta fermée pendant un certain temps et que tous ces joueurs ont pu conserver leurs sauvegardes de jeu lors de la sortie finale. Ainsi, les joueurs du premier jour ont commencé le jeu avec un sérieux désavantage par rapport aux joueurs bêta. Cependant, nous nous attendons à ce que cet avantage se dissolve avec le temps.

