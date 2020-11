5 agents libres LPL intrigants à l’approche de la saison 2021

in

La LPL chinoise est l’une des ligues régionales les plus compétitives du monde professionnel League of Legends scène. Pour la première fois depuis 2017, un représentant de la LPL n’a pas remporté le championnat du monde, ce qui devrait inciter à une renaissance compétitive à l’horizon 2021.

Reste à déterminer si les organisations choisiront de reconstruire complètement leurs effectifs à partir de zéro, mais ce qui est certain, c’est qu’il y aura un nombre illimité de joueurs talentueux à gagner cette intersaison.

Le 16 novembre, la LPL verra expirer de nombreux contrats de ses joueurs dans tous les domaines avec le début de l’agence libre. Voici cinq des joueurs les plus intrigants qui devraient signer de nouvelles offres avant la saison 2021.

SofM

Photo via Riot Games

La star de la saison a porté Suning jusqu’à une apparition à la finale du Mondial de cette année, et si l’équipe veut s’appuyer sur ses performances étonnantes de 2020 à 2021, SofM sera sûrement un facteur majeur. Originaire du VCS, SofM a trouvé une place dans la LPL après une saison 2020 stellaire. À l’approche de l’intersaison, il sera probablement en tête de la liste des priorités de Suning, car seuls lui et SwordArt verront leurs contrats expirer lorsque l’agence libre débutera le 16 novembre.

SofM a contribué à amener Suning au bord de la grandeur cette année après avoir brillé au championnat du monde. Deux matchs seulement l’ont séparé de l’équipe de la Summoner’s Cup. Si Suning veut garder son cœur uni et faire une autre course pour remporter un titre mondial en 2021, verrouiller SofM et offrir un contrat au jungler devrait être un élément clé de la feuille de route de l’équipe hors saison.

Si Suning choisit de laisser SofM quitter l’équipe, il faut s’attendre à ce qu’un autre rival de la LPL vienne le chercher immédiatement. Pourtant, il est difficile de voir Suning laisser passer cette opportunité en considérant l’impressionnante saison que SofM a eue avec l’organisation en 2020.

Kanavi

Photo via Riot Games

Kanavi de JD Gaming est un autre jungler de la LPL qui devrait rejoindre l’agence gratuite plus tard ce mois-ci. Kanavi est un cas particulièrement intéressant du fait qu’en 2019, il a été prêté à JDG via le Griffin de la LCK. Le déménagement a bénéficié mutuellement aux deux organisations à l’époque, car Kanavi, ainsi que le jungler de Griffin Tarzan, ont tous deux réussi à réussir avec leurs organisations respectives.

Maintenant, Kanavi se trouve au bord du libre arbitre. Après une saison réussie avec JDG au cours de laquelle l’équipe a atteint les quarts de finale du Championnat du monde et a terminé deuxième de la LPL Summer Split, il faut s’attendre à ce que l’organisation cherche à développer sa future liste autour de l’un des joueurs qui ont aidé à construire le faire équipe à son état actuel de domination régionale.

Peu d’équipes ont publié les antécédents de JDG dans la mémoire récente, et cela en grande partie grâce aux contributions généralisées de Kanavi. Si JD Gaming ne parvient pas à signer à nouveau son jeune jungler prodigue, il y a certainement de la place pour lui tout au long de la majorité de la LPL.

SwordArt

Photo via Riot Games

En tant que pierre angulaire de la liste de Suning en 2020, SwordArt a prouvé qu’il était toujours parfaitement capable de mettre des équipes sur son dos. Que ce soit au cours de son histoire dans le LMS avec Flash Wolves ou avec sa nouvelle maison dans la gamme de Suning, SwordArt a toujours réussi à être une pièce maîtresse du rôle de soutien.

Cette année en particulier, sa valeur est venue sous la forme de mentorat du jeune porteur AD de Suning avec un potentiel de superstar, Huanfeng. À la fin de la saison, le tandem de la voie inférieure Suning de SwordArt et Huanfeng était l’une des voies de duo les plus puissantes au monde, en grande partie grâce à la combinaison d’un joueur avec une multitude de potentiel en herbe et un autre avec les outils et expérience pour le nourrir.

Si Suning cherche à l’exécuter en 2021 avec une liste similaire, sinon exactement similaire, recherchez SwordArt comme une priorité absolue pour l’organisation. Mais s’il atterrit ailleurs dans la LPL ou au-delà, assurez-vous que sa présence de vétéran sera un ajout bienvenu à toute organisation désireuse de l’embaucher et d’aider à développer un autre jeune noyau.

Kramer

Photo via Riot Games

L’importation coréenne a trouvé un foyer avec LGD Gaming ces deux dernières années. Kramer a servi de point d’ancrage pour l’équipe, en particulier en 2020 lorsqu’il a aidé à amener l’équipe à la phase de groupes du Championnat du monde. Après une saison au cours de laquelle LGD est à peine entré dans le championnat du monde, l’équipe semblait prête à se faire rebondir du tournoi pendant la phase de play-in. Mais une solide performance de Kramer a suffi à renverser la fortune de l’équipe.

Cette intersaison, Kramer sera l’un des trois partants LGD à frapper l’agence libre. Outre le soutien Mark et le meilleur laner Langx, LGD a une série de décisions devant lui concernant la composition de départ de l’équipe à l’approche de 2021. Si l’équipe choisissait de garder la majeure partie de son noyau intact, on soupçonnerait que Kramer pourrait être considéré comme une priorité pour LGD . Cependant, il ne serait pas surprenant de le voir signer avec une équipe qui a besoin d’un vétéran fiable dans la voie du bas. Les organisations de la LPL et de la LCK devraient avoir hâte d’attraper quelqu’un avec autant d’expérience et de prouesses mécaniques que Kramer.

Avec d’immenses quantités d’expérience compétitive dans trois des ligues les plus fortes du monde, la valeur de Kramer va bien au-delà de ses capacités sur la Rift. Le vétéran de six ans s’est qualifié pour trois championnats du monde à ce stade de sa carrière et apporterait une quantité incroyable de professionnalisme éprouvé à toute liste qu’il rejoindra.

Khan

Photo via Riot Games

Lorsque Khan a rejoint FunPlus Phoenix avant la saison 2020, il semblait inévitable que FPX défende son titre du Mondial 2019 avec l’un des plus grands meilleurs laners du monde à bord.

Mais les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu. Non seulement FPX a raté le championnat du monde en 2020, mais à la fin de la saison, Khan ne faisait même pas partie de la liste de départ de l’équipe. Maintenant, lui et l’organisation devraient se séparer mutuellement lorsque son contrat d’un an expirera le 16 novembre.

Bien qu’il puisse y avoir un marché pour Khan dans la LPL cette intersaison, il est certainement possible que l’ancien top laner T1 et DragonX revienne à la LCK. Tout au long de sa riche carrière, il a trouvé beaucoup plus de succès en Corée, donc le voir retourner dans la région qu’il a appelée chez lui pendant si longtemps serait très certainement une option viable.