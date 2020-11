5 adaptations d’écran étonnantes que tout le monde doit regarder – .

03 novembre

2020

Chaque fois qu’il y a un amateur de cinéma et un lecteur avide, tôt ou tard, cette question se posera: «Qu’est-ce qui est mieux: un livre ou un film?»

Mais la littérature et la cinématographie ne doivent pas nécessairement être des ennemis qui se battent pour les feux de la rampe.

Parfois, ce sont des alliés qui peuvent donner une bouffée d’air frais aux histoires familières. Ici, nous avons compilé une liste de romans étonnants qui ont pris vie à l’écran.

Le Parrain (1972)

Ce film est basé sur l’éminent roman policier du même nom de Mario Puzo. Le livre a été largement inspiré par l’histoire des soi-disant cinq familles, des groupes mafieux réels opérant dans le New-York des années 1930.

Le roman a été publié en 1969, et il est instantanément devenu le meilleur vendeur du New York Times, restant dans cette position pendant 67 semaines.

Malgré le succès retentissant de la source littéraire, Paramount Pictures a mis un certain temps à trouver quelqu’un qui serait prêt à diriger le film.

La rumeur veut que cette offre ait été rejetée par douze autres administrateurs avant que Francis Ford Coppola ne dise «oui».

Le temps a montré que c’était la bonne décision, car ce projet a changé la donne dans sa carrière. Cela lui a également valu sa première nomination aux Oscars.

Et dans l’ensemble, Le parrain trilogie a balayé les Oscars dix Oscars, qui reformulent le slogan du film, est définitivement une offre difficile à refuser.

On a survolé le nid de coucou (1975)

La version de Milos Forman du roman anti-autoritaire de Ken Kesey est un exemple de film qui est allé de manière distincte avec le matériel source.

La principale différence était le déplacement de l’attention du chef silencieux et vigilant vers McMurphy imprévisible et rebelle.

Ken Kesey n’aimait pas une violation aussi flagrante du point de vue narratif. Bien qu’il ait participé aux premières étapes du développement du scénario, il a dû se retirer du projet plus tard.

Cela n’a pas empêché le film de suivre sa voie vers le succès.

C’est l’un des rares films de l’histoire du cinéma à avoir remporté des Oscars dans les cinq premières catégories: meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario adapté.

Le silence des agneaux (1991)

Un autre gagnant du «Big Five» d’un autre Oscar, cette horreur psychologique, est une subtile retouche du roman de Thomas Harris en 1988. L’adaptation de Jonathan Demme est très proche du texte original avec un ajout important: le jeu d’acteur stellaire de Jodie Foster et Anthony Hopkins.

Leur connexion viscérale à l’écran était effrayante, mais elle était aussi si authentique et convaincante qu’elle a tout simplement impressionné les critiques et le public.

Malgré la tension entre les personnages et les thèmes horribles, Le silence des agneaux est aussi l’histoire d’un maître et de son apprenti, d’un brillant psychiatre et d’un aspirant profileur du FBI.

Qui ne rêverait pas de trouver un mentor parfait capable de fournir un aperçu puissant de nos activités quotidiennes?

Pourtant, tout le monde n’a pas autant de chance que Clarice. Mais il existe de nombreuses façons de trouver de l’aide, que ce soit un exemple d’analyse de poème que vous recherchez ou des conseils sur la façon de remarquer les indices cachés autour de vous.

La rédemption de Shawshank (1994)

Il est juste de dire que c’est l’une des meilleures adaptations de page à écran jamais réalisées. Il est régulièrement classé parmi les plus grands films de tous les temps, mais sa grandeur n’a été ni appréciée ni réalisée lors de sa sortie.

Même Stephen King, l’auteur de la nouvelle originale Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, ne croyait pas que cette histoire pouvait être transformée en un long métrage.

Mais Frank Darabont lui a prouvé qu’il avait tort, et au fil des ans, le film a attiré un public culte.

L’impact durable de cette image sur les générations de cinéphiles entraîne chaque année des hordes de cinéphiles à Mansfield, dans l’Ohio, où la plupart des tournages ont eu lieu.

Les quinze principaux sites qui figuraient dans le film forment maintenant un Shawshank Trail, une attraction touristique populaire visitée par près de 35 000 personnes chaque année.

Tous viennent juste pour pouvoir se tenir au même endroit qu’Andy et Red ont fait une fois.

Petites femmes (2019)

Au fil des ans, le roman de 1868 de Louisa May Alcott a été porté sur grand écran tant de fois, la nouvelle de Greta Gerwig travaillant sur son interprétation a reçu une réponse plutôt tiède.

Pourtant, non seulement elle a réussi à ajouter une touche fraîche à l’histoire classique, mais elle a également créé un drame ingénieux, émouvant et totalement captivant.

Et la performance impeccable de Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh et Eliza Scanlen jouant les sœurs, avec Laura Dern, Meryl Streep et Timothée Chalamet dans les rôles de soutien, a fait de ce film un délice cinématographique absolu.

Le film a reçu un grand succès critique et a été honoré comme l’un des 10 meilleurs films de l’année par l’American Film Institute.

Il a remporté le 73e BAFTA Film Awards pour la meilleure conception de costumes et le 25e Critics ‘Choice Awards pour le meilleur scénario adapté.