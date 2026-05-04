42 séries coréennes, 18 films attendus en 2026, ce que Netflix prépare pour les fans de dramas et de blockbusters

Netflix dévoile sa programmation coréenne 2026 avec un catalogue enrichi de nouvelles séries et films. La plateforme confirme son investissement massif dans le contenu sud-coréen après le succès planétaire de Squid Game.

La stratégie de Netflix en matière de contenu coréen prend une nouvelle dimension pour 2026. Après avoir révolutionné l’industrie du streaming avec des productions comme Squid Game ou Kingdom, la plateforme américaine confirme son engagement durable envers la Corée du Sud avec un programme ambitieux de nouveautés.

Une montée en puissance confirmée depuis le phénomène Squid Game

L’engouement mondial pour les productions sud-coréennes ne se dément pas. Depuis 2021 et l’explosion de Squid Game, Netflix a multiplié les investissements dans ce secteur créatif. La série de Hwang Dong-hyuk avait généré plus de 1,65 milliard d’heures de visionnage dans ses 28 premiers jours, établissant un record historique pour la plateforme.

Cette performance a ouvert la voie à une stratégie d’expansion systématique. Netflix a depuis installé des bureaux permanents à Séoul et noué des partenariats avec les principaux studios locaux. L’objectif : reproduire le succès en diversifiant les genres, des thrillers aux romances en passant par la science-fiction.

Un catalogue 2026 qui mise sur la diversification des genres

Le programme annoncé pour 2026 témoigne de cette volonté de diversification. Au-delà des thrillers qui ont fait le succès initial des productions coréennes sur Netflix, la plateforme explore désormais tous les registres narratifs. Cette approche répond à une demande croissante du public international pour des contenus variés en provenance d’Asie.

L’enjeu est double : maintenir l’attention des audiences conquises par les premiers succès tout en attirant de nouveaux segments de spectateurs. Cette stratégie s’inscrit dans une concurrence accrue entre plateformes pour capter les productions asiatiques les plus prometteuses.

La Corée du Sud devient un hub créatif incontournable pour Netflix

La Corée du Sud devient un hub créatif incontournable pour Netflix

Au-delà des chiffres d’audience, l’investissement de Netflix en Corée du Sud révèle une transformation plus profonde de l’industrie du divertissement. Le pays s’impose comme un laboratoire créatif où se testent de nouveaux formats narratifs, particulièrement appréciés par les audiences mondiales.

Cette reconnaissance internationale profite également à l’économie culturelle sud-coréenne. Les exportations de contenus audiovisuels du pays ont bondi de 18,8 % en 2023, selon les données du ministère de la Culture. Un cercle vertueux qui attire désormais d’autres géants du streaming comme Amazon Prime Video et Disney+.

Pour 2026, Netflix parie sur cette dynamique pour consolider sa position dominante sur le marché du streaming premium. L’enjeu : transformer l’essai coréen en avantage concurrentiel durable face à une concurrence qui s’intensifie sur tous les marchés géographiques.