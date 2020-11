419 joueurs d’Apex Legends bannis pour avoir abusé d’un pépin pour intimider les joueurs Bronze

in

Respawn Entertainment a corrigé plusieurs problèmes dans la préparation de la dernière saison d’Apex Legends. L’un des plus irritants pour la communauté était de permettre aux joueurs de rejoindre des parties classées en dehors de leur tranche. Bien que cela ait fonctionné de plusieurs manières, de nombreux joueurs de haut niveau l’ont utilisé pour jouer dans les lobbies Bronze pour affronter des ennemis moins qualifiés et gagner des points de réputation.

Respawn a maintenant pris des mesures, interdisant 419 joueurs uniquement dans Diamond, Master et Apex Predator. L’expert en sécurité d’Apex, Conor Ford, s’est rendu sur Twitter pour révéler que ces joueurs regarderaient la saison 7 se dérouler en marge. Il dit également que la récente vague d’interdiction s’étend à toutes les plates-formes.

L’analyse de YouTube révèle que faire le pépin était raisonnablement simple et nécessitait simplement du timing et de la communication. Un joueur recherchait une partie de jeu classé, et vous le rejoindriez en écrasant l’annulation. Pour jouer aux jeux Bronze, cependant, il semble que vous deviez rejoindre un joueur de ce niveau. Pourtant, il est facile de comprendre pourquoi rencontrer des joueurs Diamond dans votre lobby serait ennuyeux.

Si vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent les classements, notre site soeur, The Loadout, propose un guide sur les classements Apex Legends. Essentiellement, cependant, Bronze est le niveau le plus bas tandis que Diamond, Master et Apex Predator sont les trois premiers. Il y a donc sans aucun doute une certaine distance là-bas.

Pour les joueurs classés au 419 Diamant + qui ont abusé d’un exploit vous permettant d’entrer et de cultiver des lobbies en bronze pour RP, profitez de regarder la saison 7 en marge ️ – Conor Ford / Hideouts (@RSPN_Hideouts) 4 novembre 2020

Si vous avez besoin de conseils, nous avons nos propres guides sur les personnages et les armes d'Apex Legends que vous pourrez parcourir.