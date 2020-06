40% des cinémas chinois pourraient fermer définitivement – / Film

L’industrie du cinéma a été durement touchée par la pandémie de coronavirus, et de nombreux théâtres continuent de subir des coups corporels importants en raison de la fermeture de leurs portes. En Chine, un nouveau rapport indique que jusqu’à 40% des cinémas chinois pourraient être obligés de fermer définitivement en raison du coronavirus, offrant un aperçu horrible de ce qui pourrait également être réservé aux cinémas américains.



Selon Variety, la China Film Association a publié une enquête suggérant que « 40% des cinémas pourraient fermer définitivement en raison de la fermeture prolongée » la pandémie a nécessité.

Fin 2019, 69800 écrans de cinéma étaient en service, selon les médias officiels de l’État. Ils étaient situés dans quelque 12 400 complexes. Une fermeture de 40% pourrait donc entraîner la perte de 5 000 salles et 27 920 écrans.

Ce serait une perte énorme d’entreprises et d’emplois potentiels, et avec de nombreux théâtres américains en pause au cours des derniers mois en raison de la pandémie, c’est un regard horrifiant sur ce qui pourrait facilement se produire aux États-Unis. Les vétérans de l’industrie ont sonné l’alarme sur la viabilité des salles de cinéma depuis le début de tout cela, et bien qu’un rapport récent affirmait que les cinémas AMC pourraient éviter la faillite, il est déprimant de voir combien de théâtres indépendants pourraient ne pas avoir assez d’argent pour rester en vie – malgré les comptes de collecte de fonds qui tentent de les maintenir à flot. En ce moment, de nombreux théâtres cherchent à rouvrir à temps pour le spectacle de Christopher Nolan Principe, qui arrive le 17 juillet 2020. Mais si de grands marchés comme New York et Los Angeles n’ouvrent pas leurs portes du théâtre à temps, on ne sait pas encore si les studios iront de l’avant avec la sortie ou s’ils choisiront de la retarder. . Franchement, la situation semble désastreuse: les problèmes de santé sont d’une part des problèmes de santé, et l’existence continue des cinémas tels que nous les connaissons est de l’autre.

Mais peu importe comment vous le secouez, la Chine perdant 40% de ses théâtres semble avoir un impact significatif sur Hollywood. Au cours des vingt dernières années, les superproductions ont accueilli la Chine de manière importante, le box-office chinois s’étant imposé comme l’un des meilleurs marchés au monde. Une décimation de cette taille pourrait-elle changer radicalement les types de films en cours de réalisation? Ou les théâtres américains pourraient-ils subir une perte égale et même tout sortir, maintenant essentiellement l’industrie au statu quo?

