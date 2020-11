40% des acheteurs de Kia Sonet optent pour le diesel; La moitié d’entre eux pour automatique

Les derniers rapports concluent que près de la moitié des acheteurs de Kia Sonet à ce jour préfèrent la boîte de vitesses automatique au bâton manuel.

Les réservations pour Kia Sonet ont franchi la barre des 50000 et le rapport de vente montre également une croissance positive. Environ 10 000 à 12 000 unités sont vendues chaque mois, ce qui en fait l’une des voitures les plus vendues. Le dernier rapport du constructeur montre que parmi les trois options de moteurs proposées, le diesel et l’essence sont majoritaires.

Alors que les variantes turbo essence ne contribuent qu’aux 20% des ventes, 40% chacune est absorbée par les variantes essence et diesel. À l’époque où les constructeurs se détournent du moteur diesel, on peut voir le même nombre d’acheteurs opter pour des variantes diesel et essence de Sonet. Dans le cas de Seltos, plus de gens ont préféré les moteurs diesel.

En outre, environ 46% des acheteurs ont opté pour les variantes de transmission automatique. La majorité 54% est toujours occupée par les variantes manuelles, mais la différence est encore très moindre. Grâce à trois options de boîte de vitesses automatique, Kia a réussi à enregistrer de bonnes ventes pour les variantes automobiles. Seul le moteur à essence de 1,2 litre n’a pas de transmission automatique.

Près de 20% des ventes totales sont allées aux variantes iMT, qui semblent fonctionner à la fois pour Hyundai et Kia. Le concept est nouveau et pour ceux qui trouvent une boîte automatique ennuyeuse mais confortable, la boîte de vitesses iMT est le bon choix pour eux. Il est associé au moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre qui produit 120 ch et 175 Nm de couple. La boîte de vitesses 7-DCT est également livrée avec ce moteur.

Les deux autres options comprennent un moteur à essence à quatre cylindres de 1,2 litre de 83 PS et un moteur turbo-diesel de 1,5 litre disponible en deux états de réglage. Pour les variantes manuelles, le moteur diesel produit 100 PS et 240 Nm, mais pour les variantes AT, il produit 115 PS et 250 Nm. Les prix commencent à Rs 6,71 Lakhs jusqu’à Rs 13,99 Lakhs (ex-salle d’exposition).