4 voitures Mahindra arrêtées en raison des normes BS6

En raison des normes d’émission BS6, Mahindra a officiellement arrêté 4 voitures en Inde. Appuyez pour voir la liste entière.

Les normes d’émission BS6 plus strictes ont commencé à partir du 1er avril. En raison du verrouillage à l’échelle nationale, les concessionnaires ont été fermés et c’est pourquoi il y a une extension pour la vente de véhicules BS4. En raison des normes, de nombreuses voitures ont été abandonnées. Certains se vendaient en grand nombre tandis que d’autres ne l’étaient pas et leurs fabricants respectifs sont mieux de les arrêter.

Dans le cas de Mahindra, il a officiellement arrêté 4 voitures en Inde. Tous n’ont réalisé aucune vente au cours des dernières années. Cependant, il y a 2 autres voitures Mahindra qui n’ont pas reçu la mise à jour BS6. Mais ils seront mis à jour sous peu, une fois la production et les concessions redevenues normales.

Lire aussi: 5 VUS indiens utilisés comme voiture de police dans des pays étrangers

Mahindra Verito, Verito Vibe, Xylo et NuvoSport sont les voitures qui ont été abandonnées. Ces quatre voitures ont été l’une des premières de leur segment. Parmi eux, Xylo était toujours une voiture performante décente dont le prix était en étroite concurrence avec la Maruti Ertiga. Cependant, Verito, Verito Vibe et NuvoSport n’ont jamais réussi.

Mahindra Verito mesurait près de 4,2 mètres de long et beaucoup moins cher que ses rivaux actuels. Au prix de Rs 9 Lakhs pour la variante haut de gamme, il a fait un bref passage sur le marché des voitures commerciales. D’un autre côté, Verito Vibe était l’une des premières berlines de moins de 4 mètres en Inde. Les deux étaient livrés avec le même moteur diesel de 1,5 litre qui était bon pour 65 PS et 160 Nm de couple.

NuvoSport était l’un des premiers VUS compacts de moins de 4 mètres que nous avions en Inde. Doté de nombreuses fonctionnalités haut de gamme, un moteur diesel de 1,5 litre et l’option d’une boîte de vitesses AMT en faisaient un bon ensemble. Cependant, sa conception n’allait pas bien avec les acheteurs et avait plutôt l’air un peu moche. Il n’a jamais manqué d’obtenir des chiffres de vente décents en seulement 4 ans.

Lire aussi: Mahindra XUV500 est le SUV le moins cher parmi MG Hector et Tata Harrier

Enfin, nous avons le Xylo qui était relativement populaire. Évalué à un maximum de Rs 12 Lakhs, c’était un gigantesque SUV. Xylo est aussi long que MG Hector, Tata Harrier et Mahindra XUV500. Cependant, en raison de l’augmentation de la concurrence, le Xylo a été lentement placé sur la banquette arrière et a perdu toute sa popularité.