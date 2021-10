4 séries cultes que l’on peut voir remasterisées en streaming

Seinfeld a présenté son nouveau visage sur Netflix le vendredi 1er octobre. La sitcom classique, qui a marqué une époque dans les années 90, a fait l’objet d’une révision en profondeur afin de paraître immaculée et conforme aux besoins des temps nouveaux : restaurée à partir des matériaux originaux en 4k, la fiction co-créée par Jerry Seinfeld et Larry David a changé son format d’origine, le 4:3 standardisé jusqu’à il y a un peu moins de 20 ans, pour le format panoramique.

Cependant, comme cela s’est déjà produit en d’autres occasions, ce n’est pas toujours une nouvelle entièrement positive : la remasterisation et la réadaptation aux nouvelles utilisations télévisuelles ont altéré ses images : soit en agrandissant, soit en coupant l’information dans le plan, certains sketches et gags visuels ont été endommagés. Une situation qui s’est déjà produite dans le passé pour d’autres fictions comme Les Simpsons, dont les premières saisons sont apparues “mutilées” sur Disney+, ce qui a finalement été corrigé ; ou Buffy contre les Vampires, dont l’image originale a été déformée par une manœuvre de restauration imprudente.

La modification de l’œuvre marque le débat autour de ce type d’action pour préserver et rajeunir les grandes productions des époques passées, dans la mesure où la vision originale est respectée ou non. La bonne nouvelle, en tout cas, est l’empressement à récupérer les anciennes séries et à le faire dans de meilleures circonstances que celles connues à ce jour. Bien travaillées, sans modifier les éléments clés du produit original, ces remasterisations peuvent faire redécouvrir aux téléspectateurs des séries qui semblaient plus que dépassées. Quelle que soit l’amélioration des normes de consommation télévisuelle, la grande fiction continuera d’être là pour être vue.

Voici 4 exemples de grandes séries qui se sont adaptées aux temps nouveaux. Certains l’ont fait dans de meilleures conditions que d’autres. Mais en tout état de cause, tous sont désormais à notre portée.

Seinfeld

Où voir Seinfeld : Sur Netflix

De quoi ça parle : Nous avons pris l’habitude de l’appeler la série qui ne parle de rien. Quant à Larry David, son co-créateur, il l’a qualifiée de fiction “no hugging, no learning”. Nous pouvons être un peu, juste un peu, plus précis : Seinfeld est une chronique de la vie quotidienne banale et sans intérêt du comédien Jerry Seinfeld, accompagné de son groupe d’amis…

Pourquoi il faut regarder Seinfeld : Parce que 30 ans après sa création, cette comédie est encore hilarante parce qu’elle est précisément l’opposé de ce que, en théorie, les sitcoms télévisées devraient être : des personnages égoïstes, misérables, au cœur fragile, empêtrés dans des expériences frustrantes et des conversations absurdes. Son arrivée sur Netflix, devenue un événement, a un inconvénient : en changeant de format d’écran, certaines blagues et situations visuelles ont été écourtées.

Où voir Friends : Sur Netflix

De quoi ça parle: Friends suit la vie quotidienne de six amis vivant à New York : Monica, Rachel, Ross, Joey, Chandler et Phoebe. Le café Central Perk est leur point de rencontre habituel, où ils discutent de leur vie quotidienne, de leurs amours, de leurs journées de travail, de leurs soucis, de leurs préoccupations et de leurs espoirs. Elle compte huit saisons et cette année a vu la première de la réunion émotionnelle entre les personnages principaux.

Pourquoi il faut regarder Friends : En plus de les lancer dans la célébrité, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt le Blanc, David Schwimmer et Matthew Perry sont devenus la bande de collègues que nous aurions tous aimé avoir. L’évolution de ces trentenaires charismatiques a fait de Friends l’une des meilleures sitcoms – sinon la meilleure – de l’histoire de la télévision, grâce à sa capacité à susciter l’empathie, à émouvoir, à divertir et à combler. Marta Kauffman et David Crane sont les créateurs de la sitcom qui, plus de 25 ans après sa première, est toujours aussi pertinente qu’au premier jour.

The Wire (Sur écoute)

Où voir The Wire : Sur OCS

De quoi ça parle : Basé sur des faits réels, The Wire dépeint le monde du trafic de drogue à Baltimore. Il est raconté du point de vue de la police, qui enquête également sur les affaires de meurtre. Le bien et le mal se diluent dans cette fiction où le crime et le châtiment sont sans cesse remis en question.

Pourquoi il faut regarder The Wire : Depuis sa sortie en juin 2002, la série créée par David Simon (Treme) est devenue l’une des plus acclamées et influentes grâce à son réalisme et sa crudité. Le producteur et journaliste s’est inspiré de sa propre expérience au bureau des affaires criminelles du Baltimore Sun pour développer cette série. Après cinq saisons, elle s’est arrêtée en mars 2008. The Wire a également permis à certains de ses acteurs, dont des noms tels qu’Idris Elba (Luther) et Michael K. Williams (Omar Little), de devenir célèbres.

Buffy contre les vampires

Où voir Buffy contre les vampires : Sur Amazon Prime Video, Disney+ et Salto

De quoi ça parle : La série d’horreur emblématique suit Buffy Summers, une adolescente nouvellement arrivée au lycée de Sunnydale. Bien qu’elle ne le sache pas, elle est aussi une “Tueuse” unique dans une lignée de femmes “appelées” à combattre les vampires, les démons et autres forces du mal. Elle est aidée dans sa mission par son “Observateur”, Giles (Anthony Stewart Head) et ses inséparables compagnons Willow (Alyson Hannigan) et Xander (Nicholas Brendon). Au début, elle veut vivre comme une jeune fille normale de 17 ans… mais peu à peu, elle accepte son destin.

Pourquoi il faut regarder Buffy contre les vampires : Créée par Joss Whedon et mettant en vedette Sarah Michelle Gellar, la série a été diffusée de 1997 à 2001 et était pour le moins inspirante. Buffy a été considérée comme l’une des premières héroïnes de la télévision de science-fiction. En même temps, la série était une proposition de fiction pour la jeunesse que sa protagoniste elle-même décrivait comme suit : “C’est la métaphore ultime : les horreurs de l’adolescence se manifestent à travers ces monstres. C’est l’étape la plus difficile de la vie”.