4 raisons pour lesquelles les nouveaux mutants sont meilleurs que vous ne le pensez

Au moment où Josh Boone Les nouveaux mutants est arrivé dans les salles en août dernier, le moral entourant la sortie n’était pas vraiment élevé. Le film avait vu sa date de sortie repoussée un nombre ridicule de fois (certes parfois en raison de facteurs qui n’avaient rien à voir avec la production), et cela n’inspirait pas vraiment confiance que les studios du 20e siècle étaient prêts à le mettre sur grand écran lorsque la plupart des grands écrans en Amérique du Nord étaient fermés. Ensuite, les critiques sont venues de critiques professionnels qui ont dû acheter des billets pour le spectacle, et elles n’étaient pas vraiment pleines de positivité – le propre de CinemaBlend, Sean O’Connell, le décrivant comme: «Un blip simpliste, sans imagination et à petit budget sur le un radar de bande dessinée qui n’entrave ni ne favorise la conversation avec les super-héros.

Mais tu sais quoi? Avec des attentes bien réduites, c’est en fait mieux que vous ne le pensez.