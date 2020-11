Scream 5 est dans un peu plus d’un an (ok, comme un an et trois mois), mais cela n’a pas ralenti notre excitation. En raison du fait que nous avons un casting de retour, y compris le noyau trois et un joueur de retour de Scream 4, nous savons que cela continue de suivre les événements pour […]

Le message 4 personnages qui méritent d’être mentionnés dans le prochain film Scream est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet