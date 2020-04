4 monospaces à venir qui rivaliseront avec les goûts de Maruti Ertiga

Maruti Ertiga est livré avec un moteur à essence conforme BS6 uniquement, au prix de Rs 7,59 Lakhs à Rs 10,13 Lakhs (ex-showroom Delhi).

Maruti Ertiga est le seul concurrent de sa catégorie monospace économique. Il y a Renault Triber qui est encore moins cher mais aussi beaucoup plus petit. Ensuite, il y a le Mahindra Marazzo, qui est plus cher et légèrement plus premium. Marazzo pourrait être un concurrent pour le XL6.

Il y a trois fabricants qui essaient de se concentrer sur l’espace Ertiga. Une voiture 7 places est pratique avec les grandes familles et la fourchette de prix de Rs 8 Lakh à 12 Lakhs s’intègre de manière appropriée. En outre, Ertiga est le monospace le plus vendu en Inde avec une concurrence très étroite de la part de l’Innova Crysta.

4 monospaces à venir en Inde pour rivaliser avec Maruti Suzuki Ertiga

Hyundai MPV

Hyundai travaille pour deux segments de monospaces en Inde. Le premier est le segment budgétaire, essentiellement le budget 10-15 Lakh. Le second est l’espace MPV premium dans la gamme 25 Lakh. Pour ce dernier, Hyundai pourrait apporter le Starex mondialement populaire.

Hyundai est resté discret sur les développements concernant le monospace rival Ertiga. Pour l’instant, aucun détail important n’est disponible, mais de solides informations suggèrent que Hyundai y travaille réellement. Il sera basé sur la plateforme de nouvelle génération Creta, légèrement modifiée selon les dimensions. Le monospace sera vendu dans la gamme 10-15 Lakhs de sorte qu’il va contre Ertiga, XL6 et Marazzo. Les moteurs à essence et diesel de 1,5 litre seront également utilisés ici.

Date de lancement – 2021

Moteurs – 1,5 litre essence et 1,5 litre diesel

Gamme de prix – 10 Lakh à 15 Lakh

Maruti Ertiga avec insigne Toyota

Avec le partenariat Toyota-Suzuki en jeu, le premier va lancer quelques voitures rebadgées en Inde. Il a déjà lancé la Toyota Glanza et apportera en outre un SUV compact et un monospace rebadged. La fourchette de prix sera très similaire à celle d’Ertiga. La liste des fonctionnalités sera également similaire mais cette fois, le style sera un peu différent. Vous ne trouverez peut-être pas le même cas qui s’est produit avec Baleno et Glanza.

Date de lancement – 2022

Moteurs – 1,5 litre essence

Gamme de prix – 8 Lakh à 11 Lakh

Kia MPV

Kia et Hyundai travailleraient ensemble sur un nouveau monospace compact. Ainsi, la version de Kia sera basée sur le monospace Hyundai mais avec un style complètement différent. Les moteurs peuvent également être les mêmes avec les mêmes options de boîte de vitesses. Kia a déjà lancé Carnival et voit un progrès décent avec.

Date de lancement – 2021

Moteurs – 1,5 litre essence et 1,5 litre diesel

Gamme de prix – 10 Lakh à 15 Lakh

MG 360M

Lors de l’Expo Auto 2020, MG a présenté le monospace 360M qui sera un rival direct de Maruti Ertiga. MG n’a pas encore révélé quand il sera lancé en Inde. 360M est un Baojun 360 rebadgé disponible en Chine. Il obtient un moteur à essence de 1,5 litre avec une boîte de vitesses CVT. Le prix du 360M devrait être compris entre 10 Lakh et 13 Lakh.