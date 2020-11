4 fois les États-Unis étaient plus divisés qu’ils ne le sont actuellement

Faits historiques | 25 novembre 2020

(Boston Athenæum / Wikimedia Commons)

S’il semble que les États-Unis ont toujours été divisés, ce n’est probablement pas un accident. La séparation délibérée de l’Église et de l’État. La liberté de la presse. Le droit inaliénable de manifester pacifiquement. Si un gouvernement voulait une stabilité sans entraves, il aurait probablement été construit sans permettre ces caractéristiques. L’histoire mondiale pourrait très bien en venir à reconnaître 2020 comme un chapitre charnière de l’histoire, où les États-Unis étaient plongés dans un schisme sans précédent, mais c’est probablement juste un signe que les États-Unis fonctionnent comme ils sont censés le faire. Pour preuve, voici quatre des moments les plus conflictuels de l’histoire des États-Unis.

La bastonnade de Charles Sumner

Cinq ans avant la sécession des États du Sud et par la suite la guerre civile américaine, le sénateur Charles Sumner, du Massachusetts, a été presque battu à mort par le représentant de la Caroline du Sud, Preston Brooks. Pourquoi? Sumner a prononcé un discours passionné et anti-esclavagiste vilipendant la Caroline du Sud et son sénateur, Andrew Butler: « Il ne peut sûrement pas avoir oublié [South Carolina’s] honteuse imbécillité de l’esclavage, avouée tout au long de la Révolution, suivie de ses hypothèses les plus honteuses pour l’esclavage depuis, » Sumner a dit de Butler. « Il ne peut avoir oublié sa misérable persistance dans la traite des esclaves comme la prunelle de ses yeux et la condition de sa participation à l’Union ».

Brooks a pris ombrage de ces remarques. En attendant que Sumner soit seul au Sénat, il le frappa presque à mort. Sumner est resté presque aveugle en raison du passage à tabac, laissant le représentant Ansom Burlingame, également du Massachusetts, lui venir en aide. Burlingame a défié Brooks à un duel – le genre de tir – et Brooks a reculé quand il a entendu que Burlingame était un bon tireur. (Burlingame est devenu l’un des diplomates les plus éminents à négocier les relations entre les États-Unis et la Chine.) Brooks a été reconnu coupable de voies de fait et condamné à une amende de 300 $, mais a été élu pour un autre mandat plusieurs mois après la bastonnade. Le passage à tabac – et la réaction ambivalente du public à son égard – était une preuve plus que suffisante qu’une guerre civile était imminente.

(Maison Blanche / Wikimedia Commons)

L’élection présidentielle de 1800

Tous les quatre ans, on dit aux Américains que les prochaines élections seront les élections les plus importantes de l’histoire du pays. Aussi discutable que cela soit toujours, cette distinction ira presque toujours à la élection présidentielle de 1800, quand Le démocrate-républicain Thomas Jefferson a affronté le fédéraliste John Adams. Après le dernier mandat du président Washington, Jefferson avait perdu de peu l’élection au profit d’Adams, mais quatre ans plus tard, c’était Jefferson qui avait devancé – à peine – le président Adams. Avec l’élection de 1800, cependant, le problème n’était pas Adams. C’était Aaron Burr.

En 1800, la présidence américaine a été choisie par un corps d’électeurs. Chacun de ces électeurs a obtenu deux voix, le candidat qui a reçu le plus de voix est devenu président et le «finaliste» est devenu vice-président. Jefferson – un personnage controversé à l’époque pour ses prétendues croyances athées et sa position anti-fédéraliste – a égalé Burr avec 73 voix, tandis que John Adams en a reçu 65. Le choix de qui deviendrait président a été confié à la Chambre des représentants, où les deux Burr et Jefferson a trouvé des moyens de jouer l’élection pour eux-mêmes.

Pendant ce temps, les milices d’État du Maryland se sont rassemblées dans la nouvelle capitale américaine de Washington, DC, qui était principalement des terres agricoles à l’époque. Ils étaient tout à fait prêts à renverser le gouvernement si leur choix de président n’était pas élu. « On parlait souvent de l’armement des milices, d’une possible guerre civile et de la dissolution du syndicat. Il y avait même des rapports selon lesquels Jefferson serait assassiné », a écrit l’historien James Roger Sharp. « Les craintes persistantes liées à la conspiration d’esclaves de Virginie à l’été 1800 et à l’éclatement de deux incendies mystérieux à Washington s’ajoutent à l’anxiété liée à la violence. Le bâtiment abritant le Département de la guerre a brûlé le 8 novembre, tandis que des parties du Département du Trésor ont été endommagées flammes le 20 janvier. «

Après avoir voté plus de 35 fois et obtenu le même résultat dans l’impasse de 73 à 73 à chaque remise des gaz, un compromis a été fait pour empêcher le pays de se déchirer. James Bayard, le seul électeur dont le vote représentait l’ensemble de l’État du Delaware, a voté blanc, enlevant un État à Burr et offrant ainsi à Jefferson la majorité des neuf États nécessaires pour remporter la présidence américaine. Si l’élection de 1800 a certainement eu ses difficultés, elle a fini par être un succès. Pour la première fois de sa nouvelle histoire, les États-Unis ont supervisé une transition pacifique du pouvoir entre des partis politiques distincts.

(Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Anti-interventionnistes Vs. Les internationalistes en 1941

Les Américains se souviennent de la Seconde Guerre mondiale comme du moment où les États-Unis sont devenus le leader sur la scène mondiale, mais les années précédentes représentent certaines des plus tumultueuses du pays. En 1939, 74% des Américains ont approuvé la vente de nourriture en Angleterre, en France et en Pologne dans leur lutte contre le soulèvement nazi, mais dans ce même sondage Gallup, 84% ont déclaré qu’ils étaient contre l’envoi de l’armée américaine. Au total, 90% étaient contre la déclaration de guerre à l’Allemagne nazie. Le Neutrality Act de 1935 soutenait ces positions, interdisant aux États-Unis d’exporter des armes vers toute nation en guerre. En substance, cette loi a donné aux États-Unis une position de neutralité qui rappelle la Suisse moderne.

L’armée américaine n’était pas exactement un poids lourd avant la Seconde Guerre mondiale, considérée comme la 17e plus grande armée du monde, mais le sentiment anti-intervention était probablement plus profond que la peur d’être surpassé. Les États-Unis ont presque évité une intervention pendant la Première Guerre mondiale, mais ont perdu plus de 100 000 soldats, et le pays se remettait également d’une pandémie de grippe et de la Grande Dépression. L’America First Committee a promu de garder l’Amérique isolée de la guerre et comptait jusqu’à 800000 membres, Charles Lindbergh étant l’une de ses voix les plus proéminentes et probablement controversées, mais le Comité pour la défense de l’Amérique en aidant les alliés a été fondé à peu près à la même époque et comptait probablement autant de membres.

La guerre a plongé FDR dans un bourbier aux proportions historiques. Des années avant d’avoir à choisir entre combattre les nazis ou voir ses alliés européens disparaître, la présidence de Roosevelt faisait déjà l’objet d’un examen minutieux, et le sentiment anti-guerre l’a contraint à adopter une position pro-neutralité lorsqu’il s’est présenté pour son troisième mandat présidentiel en 1940. « Nous ne participerons pas aux guerres étrangères, et nous n’enverrons pas notre armée, nos forces navales ou aériennes combattre dans des terres étrangères en dehors des Amériques sauf en cas d’attaque », lit-on dans le programme démocrate adopté à Chicago cette année-là.

En fin de compte, l’attaque japonaise sur Pearl Harbor et la déclaration officielle de guerre de l’Allemagne contre les États-Unis ont forcé la main fédérale, mais ePendant la guerre, les États-Unis ont ressenti le besoin de justifier leur intervention par la propagande. Des entreprises aussi grandes que Disney et des créateurs aussi performants que Frank Capra ont uni leurs forces pour expliquer pourquoi l’Amérique se battait dans la série de films bien nommée Pourquoi nous combattons.

(The George Dee Magic Washing Machine Company / Wikimedia Commons)

Le mouvement anti-immigration de 1890 à 1920

Au début, le modèle d’immigration historique qui a le plus influencé les États-Unis était celui des Romains, qui avaient une politique relativement ouverte d’offrir la citoyenneté aux patrons des nations qu’ils avaient récemment conquises. Cela dit, l’établissement d’une politique d’immigration cohérente a échappé aux États-Unis et a fourni certains des moments les plus conflictuels de l’histoire des États-Unis.

En 1790, George Washington a signé la Naturalization Act, qui accordait la citoyenneté aux «hommes blancs libres» après deux ans de résidence, à condition que leurs pères soient également résidents à un certain titre pendant un certain temps. En 1795, anti-immigration le sentiment a commencé à grandir, de sorte que la période de résidence minimale a été augmentée de deux ans à cinq pour garder ces gens grincheux heureux. En 1798, il fut encore une fois prolongé à 14 ans, et cette fois, les historiens estiment que cette prolongation visait à empêcher un nouvel afflux d’électeurs opposés au Parti fédéraliste. (La plupart des immigrants ont favorisé le Parti démocrate-républicain de Thomas Jefferson.)

Un siècle plus tard, la loi d’exclusion chinoise de 1882 interdisait aux immigrants chinois qui avaient construit les chemins de fer américains d’obtenir la citoyenneté. Elle a été alimentée par un fort sentiment anti-immigration qui a abouti à la création de l’American Protective Association, qui concentré sur les agressions les «voies étrangères des nouveaux immigrants» et rassembla plus de 500 000 membres en 1895.

Le moment le plus controversé de l’histoire de l’immigration aux États-Unis, cependant, a probablement eu lieu dans les années 1920, lorsque la loi sur les quotas d’urgence et la loi sur l’immigration ont été adoptées en 1921 et 1924, respectivement. Les actes strictement limités qui pouvaient entrer aux États-Unis et fermer efficacement la porte à la plupart des immigrants potentiels, dont des milliers étaient bloqués dans des ports étrangers, visas en main, après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis. l’immigration, qui a provoqué une rupture de nombreux liens avec l’éventuelle Bombardement de Pearl Harbor.