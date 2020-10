4 façons de gagner de l’argent avec Facebook pour les créateurs

Il existe quatre façons principales de transformer vos pages Facebook en sources de revenus. Pour le moment, il s’agit d’annonces InStream, de collaborations de marque, d’abonnements de fans et de stars.

Tout d’abord, vous devrez configurer votre page Facebook et votre contenu doit suivre les normes de monétisation de Facebook. Chaque outil de monétisation a des exigences supplémentaires. Vous devrez également être l’administrateur de la page avant de postuler.

Facebook pour les créateurs – Annonces InStream

Les annonces InStream sont de courtes annonces insérées dans vos vidéos éligibles. Vous devez avoir au moins 18 ans et votre page doit compter plus de 10 000 abonnés. Les annonces sont automatiquement placées et vous pourrez consulter des informations et des statistiques pour améliorer votre contenu. https://www.facebook.com/creators/tools/in-stream-ads

Facebook pour les créateurs – Collaborations de marque

Les collaborations de marque avec Facebook vous permettent de gagner de l’argent via des offres de marque. Votre page doit avoir plus de 1 000 abonnés et des critères supplémentaires.

Vous pouvez également gérer votre contenu de marque Instagram ici. Votre compte doit répondre aux exigences suivantes: compte professionnel public et actuellement actif (compte professionnel ou compte créateur), plus de 10 000 abonnés et aucun historique de violations de contenu. https://www.facebook.com/creators/tools/brand-collabs-manager

Facebook pour les créateurs – Abonnements de fans

Les abonnements de fans (également appelés abonnements de fans) sont des abonnements mensuels récurrents. Cela vous permet de planifier votre contenu et est idéal pour les pages éducatives. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour récompenser vos fans les plus fidèles avec des offres exclusives, du contenu et plus encore.

Pour configurer un abonnement de fans, votre page doit compter 10 000 abonnés ou plus de 250 spectateurs de retour et au cours des 60 derniers jours, 50 000 engagements de publication ou 180 000 minutes de visionnage. https://www.facebook.com/creators/tools/fan-subs

Facebook pour les créateurs – Stars dans les vidéos en direct

Les étoiles vous permettent de gagner de l’argent lorsque vous vous connectez avec vos fans lors d’une vidéo en direct. C’est une simple étoile égale un centime (vous aurez donc besoin de plusieurs abonnés). https://www.facebook.com/creators/tools/stars

Remarque: les outils de monétisation Facebook sont limités à certains pays et en dehors de ces pays, ils continuent à être sur invitation uniquement.

Modèles Canva pour les boutiques Facebook

Le Facebook Creator Studio est le meilleur ami d’un créateur! Ce produit rassemble tous les outils dont vous avez besoin pour publier, gérer, monétiser et mesurer efficacement le contenu de toutes vos pages Facebook et comptes Instagram et vous aide à tirer parti des nouvelles fonctionnalités et opportunités de monétisation auxquelles vous pourriez être éligible. Nous étendons nos connaissances vidéo pour inclure les performances en direct et en étoiles, et nous avons ajouté un nouveau tableau de bord Explorateur de détails vidéo, qui comprend des informations sur les sources de trafic pour chaque vidéo. Nous avons également ajouté des métriques horaires pour les 48 premières heures après la publication d’une vidéo et pour vous aider à mieux comprendre la valeur de l’engagement dans des conversations, nous présentons Comment Insights.

L’application Creator Studio de Facebook est maintenant disponible au téléchargement sur les appareils iOS et Android! Notre nouvelle application vous permet de gérer le contenu de votre page Facebook et de vous connecter avec votre public à tout moment et en tout lieu. https://www.facebook.com/creators