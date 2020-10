3e Ligue – Kaiserslautern: les créanciers acceptent le plan d’insolvabilité

La « faillite prévue » du club de troisième division 1. Le FC Kaiserslautern est sur le point de se conclure. Comme l’ont annoncé les quatre fois champions et deux fois vainqueurs de coupe, les créanciers ont approuvé à l’unanimité le plan d’insolvabilité du 1. FC Kaiserslautern GmbH et Co. KGaA jeudi.

Après ce vote, selon l’association, la procédure d’insolvabilité prévue peut désormais être clôturée d’ici quelques semaines.

Les plus de 17 000 créanciers reçoivent un quota de quatre pour cent sur leurs créances. En outre, le nouveau groupe d’investisseurs régional fournira des fonds totalisant 11 millions d’euros et acquerra ainsi environ 33% des nouvelles actions de KGaA en plusieurs tranches.

« Les créanciers ont apporté une contribution importante à la poursuite de l’histoire du FCK », a déclaré l’administrateur Andreas Kleinschmidt après la réunion des créanciers: « Dans un effort commun, nous avons réussi à garantir l’emploi et l’avenir grâce à un équilibre judicieux des intérêts sur le Betzenberg dans l’intérêt des créanciers, des partisans et de toute la région. «

Les Red Devils, très endettés, ont profité des conditions cadres favorables à la suite de la crise corona à la mi-juin et ont déposé leur bilan. La soi-disant insolvabilité du régime n’a eu aucune conséquence sportive car la DFB avait suspendu la déduction de points habituelle.

L’acceptation du plan d’insolvabilité « rend » le FCK « plus facile », a expliqué Soeren Oliver Voigt, directeur général de KGaA: « Comme annoncé, nous avons franchi cette étape, difficile pour le FCK mais sans alternative, et y voyons une belle opportunité pour un avenir prospère pour 1. FC Kaiserslautern. «