3e championnat – Zwickau en quarantaine: match contre Verl annulé

La pandémie corona a de nouveau conduit à l’annulation d’un match en 3e division. Comme l’a annoncé lundi soir la Fédération allemande de football (DFB), le match de rattrapage prévu mardi lors de la huitième journée entre le SC Verl et le FSV Zwickau doit à nouveau être reporté.

La raison en est quatre résultats de test corona positifs de joueurs de Zwickau. Le service de santé responsable a ordonné la mise en quarantaine de toute l’équipe FSV et de l’équipe de coaching à domicile.

Une nouvelle date pour le match n’a pas encore été fixée, pour Zwickau, il s’agit déjà de la troisième perte de match liée à la couronne de la saison en cours. En plus de la rencontre entre Verl et Zwickau, les matchs entre le VfB Lübeck et le Waldhof Mannheim et le SV Meppen et le Türkgücü Munich doivent être reportés.