3e championnat: pourquoi le Hallescher FC

Le SpVgg Unterhaching aurait normalement été invité au Halleschen FC lors de la huitième journée de troisième division aujourd’hui. Chez SPOX, vous pouvez découvrir pourquoi le jeu n’a pas lieu après tout.

Hallescher FC contre SpVgg Unterhaching: c’est pourquoi le match n’aura pas lieu aujourd’hui

Le match de troisième division entre le Halleschen FC et le SpVgg Unterhaching était en fait prévu samedi 31 octobre. La réunion aurait dû commencer à 14 heures dans le parc des sports de gaz naturel de Halle. Mais en raison d’un cas Corona positif avec l’équipe de Hachingen, le duel de la huitième journée de match a dû être annulé.

Cela a été annoncé vendredi soir par le club bavarois et la Fédération allemande de football (DFB). En conséquence, l’ensemble du cadre ainsi que le formateur et l’équipe de soutien ont été envoyés en quarantaine à domicile par le service de santé responsable. On ne sait pas encore quand le jeu sera reprogrammé.

3ème ligue aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Bien que le match entre le Halleschen FC et le SpVgg Unterhaching ne démarre pas, il y a encore quelques matchs en troisième division aujourd’hui. Toutes les rencontres d’aujourd’hui sont en direct et en intégralité à Magenta Sport à voir.

Certains matchs sélectionnés samedi de la 3e division sont également diffusés à la télévision gratuite, cela s’applique aux duels Mannheim contre Magdebourg et 1860 Munich contre Duisburg cette semaine.

3ème ligue du téléscripteur en direct SPOX

Les jeux de la 3e division sont également tous disponibles sous forme de tickers en direct. Ainsi, vous ne manquez aucune action de jeu décisive.

3e championnat: la 8e journée en un coup d’œil

Après que Lübeck ait déjà réussi hier à Viktoria Köln, la huitième journée se poursuit aujourd’hui avec cinq matchs. Ceux-ci commencent tous à 14 heures. Y compris la rencontre entre le leader du championnat 1860 Munich et le MSV Duisburg.

Date rencontre Résultat 30 octobre 2020, 19 h Viktoria Cologne – VfB Lübeck 0: 2 31 octobre 2020, 14 h SC Verl – FSV Zwickau -: – 31 octobre 2020, 14 h Dynamo Dresde – SV Meppen -: – 31 octobre 2020, 14 h SV Waldhof Mannheim – 1. FC Magdebourg -: – 31 octobre 2020, 14 h KFC Uerdingen 05 – 1. FC Sarrebruck -: – 31 octobre 2020, 14 h Hallescher FC – SpVgg Unterhaching annulé 31 octobre 2020, 14 h TSV 1860 Munich – MSV Duisbourg -: – 1er novembre 2020, 13h SV Wehen Wiesbaden – Bayern Munich II -: – 1er novembre 2020, 14h Türkgücü Munich – FC Ingolstadt 04 -: – 2 novembre 2020, 19h 1. FC Kaiserslautern – FC Hansa Rostock -: –

3. Ligue: le tableau actuel