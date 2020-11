3e championnat: le Dynamo Dresden gagne à Hansa Rostock

Relégué en deuxième division Le Dynamo Dresden a continué de rattraper son retard en troisième division. Les Saxons ont remporté le traditionnel Ostduell à Hansa Rostock 3-1 (3-1) et sont remontés à la deuxième place. Leader de la table et promu 1. Le FC Sarrebruck n’a pas dépassé un 3: 3 (2: 2) contre la deuxième division reléguée et poursuivant le SV Wehen Wiesbaden grâce à un pack de trois du joueur invité Maurice Malone.

1860 Munich a eu du mal à un 0-0 contre le KFC Uerdingen. 1. Le FC Kaiserslautern a raté un trois avec un 1: 1 (1: 0) au Halleschen FC et l’occasion de s’échapper du bas du tableau.

Christoph Daferner (15e), Marco Hartmann (30e) et Ransford Königsdörffer (41e) ont marqué une victoire 3-0 à Rostock. Pascal Breier (43.) a porté le score à 1: 3 pour FC Hansa.

Sebastian Jacob (13/73) et Nicklas Shipnoski (23) ont marqué pour le FCS à Sarrebruck, mais Malone (16/25/54) ​​a à lui seul porté les invités 3-2.

Le professionnel de 1860 Erik Tallig voit le carton jaune-rouge contre Uerdingen pour délit répété (69e). A Halle, Kenny Prince Redondo (12e) a réussi pour le Lauterer 1-0. Antonios Papadopoulos (53e) a égalisé pour le HFC.

Un match nul entre Zwickau et Mannheim

Le FSV Zwickau et Waldhof Mannheim se sont séparés 0-0. Le match entre le bas du tableau SV Meppen et le promu Türkgücü Munich avait été annulé en raison de cas corona dans l’Emsländer. C’était le troisième report de match pour Meppen cette saison.

Vendredi soir, la misère dans l’ancien club de Bundesliga MSV Duisburg s’est poursuivie sous le nouvel entraîneur Gino Lettieri. Les zèbres ont concédé leur quatrième défaite au cours des cinq derniers matchs dans la débâcle à domicile 0: 4 (0: 1) contre le nouveau venu SC Verl et sont donc coincés dans la zone de relégation.

