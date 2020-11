3e championnat: Hansa Rostock contre Dynamo Dresden

En troisième division, il y avait un duel Est entre Hansa Rostock et Dynamo Dresden. Ici, à SPOX, vous pouvez lire le match du 11e jour de match dans le téléscripteur en direct.

Le Dynamo Dresden s’est imposé dans le duel de troisième division contre Hansa Rostock. L’équipe de l’entraîneur Markus Kauczinski a joué une solide première mi-temps et a ensuite contrôlé le match.

Déchiré: 0: 1 Daferner (15e), 0: 2 Hartmann (31e), 0: 3 Königsdörffer (41e), 1: 3 Breier (43e)

90 + 5 .: Le jeu est terminé!

90 + 2: Paul Will prend le carton jaune.

90 .: Manuel Gräfe laisse jouer pendant cinq minutes. C’est assez généreux, mais ce ne sera probablement pas suffisant pour Hansa Rostock.

88 .: C’était aussi la dernière action de Frankincense. Il est remplacé par Kade.

84 .: Weihrauch l’emporte contre deux avec un dribble, mais n’a pas d’option de passe au centre et doit s’éteindre à nouveau. Maintenant, Rostock parvient à monter et à entrer dans le duel.

82 .: Mais maintenant Broll est en sécurité! Bahn arrive de la deuxième rangée au tir et la finition serrée dirige bien le gardien de dynamo sur le côté.

81 .: Broll ne peut pas obtenir un centre de Riedel parce qu’il est gêné par un Rostocker en sautant. L’arbitre Gräfe ne voit aucune faute et lâche prise.

80 .: Encore une fois, les deux équipes changent et Rostock et Dresde apportent leur numéro 9 dans le match. Sohm joue maintenant pour Daferner au Dynamo et Engelhardt est sur le terrain pour Breier à Hansa.

76 .: Neidhart enfonce son épaule dans le visage de Daferner et voit à juste titre du jaune pour cela.

76 .: Le flanc de Scherff atterrit dans le Farrona-Pulido nouvellement remplacé, dont le tir est bloqué par un Dresdener. Le chemin de fer ne passe pas non plus.

3e ligue: Rostock vs. Dynamo – deuxième mi-temps jusqu’à présent sans faits saillants

74 .: Les deux côtés changent environ un quart d’heure avant la fin. Rostock est toujours derrière avec deux buts.

73 .: Hansa change également de personnel: Vollmann s’effondre, Farrona-Pulido est nouveau.

73 .: Wechel Dynamo: Becker est maintenant impliqué pour Hosiner.

69 .: Le coup franc de Bahn depuis la ligne de fond est repoussé par Broll. Neidhart vient alors de la zone arrière vers la marge, mais les Dresdeners peuvent également se défendre.

65 .: La seconde mi-temps court déjà depuis 20 minutes et est beaucoup plus mitigée que la première. Cela est peut-être dû au fait que Dresde est beaucoup plus passive et que Rostock laisse le jeu jouer.

62 .: Rostock change: Litka sort, Verhoek entre pour ça.

61 .: Hansa réussit à repousser un coin, mais ne vient avec l’attaque de suivi que peu de temps derrière le cercle central. C’est ensuite au tour de Dresde de récupérer le ballon.

58 .: Un centre plat de Vollmann est bloqué par Dynamo dans la surface de réparation. Hansa reste en possession du ballon et ramène maintenant le ballon du centre. Broll est là et a le ballon.

55 .: Bahn glisse sur le chemin et perd le ballon, Dresde ne contre-attaque pas trop vite et laisse Rostock se remettre sur les rails.

51 .: Comme pour le 0: 2, Weihrauch envoie un coup franc du quartier général dans la surface de réparation. Ici Kolke est maintenant sur le poteau et saisit le ballon.

49 .: Dresde arrive sur le côté gauche de la ligne de fond, le col plat au milieu peut être dégagé par Roßbach.

46 .: Continue!

3ème championnat: Hansa Rostock contre Dynamo Dresden au téléscripteur en direct – 1: 3 à la pause

Mi-temps: A la pause, quelques coups sûrs avaient déjà été inscrits dans le duel entre Hansa Rostock et Dynamo Dresden: les invités de Saxe menaient 1: 3 sur la mer Baltique. Dans le premier quart d’heure, ils ont bénéficié d’une erreur de lecture de Roßbach, que Weihrauch et Daferner avaient l’habitude de diriger. Dresde a ensuite augmenté avec un jeu d’attaque cohérent, mais aussi une mauvaise défense de Rostock à 0: 3 jusqu’à la 40e minute. Pascal Breier a tout de même réussi un but pour Rostock, que les hôtes n’ont pas encore complètement radié du match. Mais ce sera difficile, le Dynamo Dresden est de bonne humeur.

45 + 2: C’est la mi-temps!

45 + 1: Königsdörffer voit le premier jaune du match pour un coup de pied sur le pied droit de Bahn.

45 .: Il y a deux minutes en plus.

45 .: Marco Hartmann avait une lacération qui saignait abondamment à l’œil droit, qu’il a maintenant sur la touche. Dresde est actuellement en infériorité numérique.

3. Liga: Dynamo im Ost-Duell en feu

43.: TOOOOOOOR POUR HANSA ROSTOCK! Presque en retour, les hôtes le font 1: 3. Vollmann lève le ballon dans le canon de Breier, qui se débarrasse de son adversaire puis le met en place.

41.: TOOOOOOOR POUR DYNAMO DRESDEN! Maintenant, cela devient clair avant la pause: Königsdörffer est libre et pousse le ballon en bas à gauche.

40 .: Le tir de Scherff est dévié par un défenseur et donc arrêté afin que Kevin Broll puisse pêcher le ballon hors des airs.

38 .: Le jeu de position à Dresde est bon et couvre les Rostockers sur le terrain, donc Kolke a besoin de beaucoup de temps pour faire avancer le ballon après une passe en arrière. Le long coup revient aussi tout de suite.

34 .: C’était la première vraie chance pour Rostock: Litka a obtenu le ballon à la seizième et il a réussi à trouver l’écart dans un groupe de Dresdeners. A partir de dix mètres, le tir arrive trop central et peut être paré par Broll.

31.: TOOOOOOOR POUR DYNAMO DRESDEN! Les invités font le deuxième succès! Weihrauch lève un coup franc d’une position centrale dans la surface de réparation et trouve Marco Hartmann, qui n’est pas couvert. Plusieurs Rostockers ont trop de distance et Hartmann peut donc prendre le ballon avec sa poitrine et l’enfoncer dans le but.

27 .: Le premier coup direct à Rostock cet après-midi: Scherff échoue la balle haute en haut, à la place il tire sur Litka avec force sur le bras. Litka grimace.

24 .: Neidhart fait allusion à Vollmann sur la droite, qui veut ensuite passer le ballon devant Meier et courir après. Le cuir passe aussi, mais Vollmann n’est pas assez rapide pour démarrer et l’avancée de Knipping s’éclaircit.

21 .: Dresde veut déplacer le jeu vers l’aile gauche libre, mais la passe à Meier est trop longue et s’envole.

18 .: Jusqu’à présent, les hôtes ont eu quelques problèmes pour entrer dans le jeu. Non seulement le manque de concentration en défense en parle, mais aussi offensivement ce n’est toujours pas possible.

3e championnat: le Dynamo prend la tête du duel de l’Est

15: TOOOOOOOR POUR DYNAMO DRESDEN! En outre tire sur les invités en tête! Le Rostock Roßbach est à blâmer pour la frappe, dont la passe arrière est trop courte. Weihrauch sprinte entre les deux, puis tunnel Kolke avec sa passe croisée et trouve Daferner, qui pousse au milieu.

13 .: Sur la touche, Ransford-Yeboah Königsdörffer perd l’équilibre sur une touche et met le ballon à la moitié du terrain. C’est bien sûr sifflé en retour. En réponse, l’homme de Dresde jette d’abord ses gants, dont il n’a plus besoin.

11 .: Weihrauch remporte le ballon au milieu de terrain et commence la contre-attaque avec son dribble. Devant la surface de réparation, la passe sort à droite, mais les Rostockers l’interceptent.

sept.: L’attaquant de Löhmannsröben dans la surface de réparation dans le tonneau de Breier est bien pensé, mais vole un peu trop loin. Il n’y a plus d’escalade.

6 .: Neidhart ne passe pas sur la ligne de fond: Knipping verrouille bien le ballon avec son corps et le laisse rouler hors des limites pour un coup de pied.

4 .: Dresde arrive à un premier virage que Patrick Weihrauch amène de la droite. Entre les cinq et le point de penalty, il trouve Tim Knipping, dont la tête passe ensuite dessus.

1.: Et c’est parti!

3e championnat: Hansa Rostock contre Dynamo Dresden aujourd’hui dans le téléscripteur en direct – avant le départ

Les constellations:

Rostock: Kolke – Riedel, Löhmannsröben, Breier – Neidhart, Scherff, Bahn, Roßbach – Vollmann, Sonnenberg, Litka

Kolke – Riedel, Löhmannsröben, Breier – Neidhart, Scherff, Bahn, Roßbach – Vollmann, Sonnenberg, Litka Dresde: Broll – Ehlers, Stark, Knipping, Meier – Hartmann – Weihrauch, Will, – Königsdorfer, Hosiner, Daferner

Avant de commencer:

Manuel Gräfe dirigera le jeu explosif aujourd’hui.

Avant de commencer:

Bien sûr, ce match se déroule aujourd’hui dans l’Ostseestadion sans spectateurs. Il y a neuf ans, en décembre 2011, il y avait déjà un jeu de fantômes entre Rostock et Dresde. Après les émeutes des supporters de Hansa lors du match contre St. Pauli, la DFB a infligé cette sanction. À ce moment-là, ils se sont séparés 2-2 devant des rangs vides.

Avant de commencer:

Au Dynamo aussi, il y a deux changements dans la victoire 2-1 sur 1860 Munich. Sebastian Mai et Marvin Stefaniak sont malades ou blessés, il manque donc aux Saxons deux joueurs importants. Ils seront remplacés une fois par Paul Will au milieu de terrain et Kevin Ehlers en défense. Ehlers, 19 ans, rencontre aujourd’hui son père Uwe, qui travaille dans l’équipe d’entraîneurs de Hansa Rostock.

Avant de commencer:

Les Rostockers, qui ont obtenu un nul 1-1 contre Halle le jour du match précédent, ont changé leur alignement de départ à deux positions: Damian Roßbach remplace Max Reinthaler et Sven Sonnenberg remplace Björn Rother, qui a été remplacé à Halle à la pause. Hansa a été sans victoire depuis deux matchs, dont chacun a un match nul.

Avant de commencer:

L’entraîneur voit l’adversaire à hauteur des yeux, Rostock sera une équipe qui aura son mot à dire « environ deux ou trois places plus haut » – « tout comme nous », déclare Kauczinski. Hansa se caractérise par « une grande compacité et un style de jeu patient. L’équipe est toujours extrêmement bien réglée tactiquement. Par conséquent, Rostock est vraiment difficile à jouer pour n’importe quel adversaire. »

Avant de commencer:

« Nous luttons pour atteindre la cohérence. Vous ne pouvez pas garantir des résultats, mais de la même manière que la dernière fois, nous parviendrons également à obtenir les résultats. Ce football est imprévisible et qu’il y a un adversaire sur le terrain qui aussi a une qualité, nous le savons. Et pourtant: si nous apportons nos choses, nous atteindrons nos objectifs sur le long terme « , a déclaré l’entraîneur du Dynamo Markus Kauczinski avant le match.

Avant de commencer:

Bonjour et bienvenue sur le téléscripteur en direct. Cela commence aujourd’hui à 14 heures.

3. Ligue: Hansa Rostock contre Dynamo Dresden aujourd’hui à la télévision et en direct

Il existe différentes manières de suivre le jeu Hansa Rostock: Ed aussi bien que Magenta Sport transférer le lot.

