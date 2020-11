38 records du monde les plus étranges jamais détenus – .

05 novembre

2020

Les records du monde nous offrent des faits fascinants. Mais il y en a qui vous laisseront perplexe et, franchement, amusé. Ces catégories totalement farfelues étaient pour la plupart soumises au Livre Guinness des Records du Monde, tandis que d’autres étaient rapportées par les nouvelles locales. Néanmoins, ces réalisations étranges sont assez intéressantes à connaître.

1. Etibar Elchyev a remporté le titre de «La plupart des cuillères en équilibre sur un corps humain» en mettant 50 cuillères en métal sur son corps. Non, il ne les a pas collés à sa peau.

2. La plus grande peinture 3D du monde. Il mesure 12 000 pieds carrés et est situé au Canary Wharf à Londres.

3. Dans le style du «singe africain Patas», Takashi Kokubu, 37 ans, a établi un nouveau record du monde Guinness pour avoir couru un 100 mètres à quatre pattes à Tokyo. Il a réussi un temps de 16,87 secondes.

4. Le 8 août 2010, 102 amateurs de sensations fortes se sont réunis pour établir le record des cavaliers les plus nus lors d’une promenade dans un parc à thème.

5. Isobel Varley, d’Espagne, détient le record de la femme tatouée la plus âgée du monde.

6. L’aquarium SEA de Singapour est si massif qu’il détient deux records: le plus grand aquarium du monde (80 000 animaux, 800 espèces et 42,9 millions de litres d’eau) et l’aquarium qui possède le plus grand panneau acrylique du monde.

7. Des coureurs vêtus de costumes gonflables de Sumo ont remporté le nouveau record du monde d’un rassemblement de masse de Sumo Suit lors d’une course à Londres en juin 2010.

8. Avec un angle de chute libre de 121 degrés, les montagnes russes «Takabisha» sont le détenteur du Guinness World Records des montagnes russes les plus raides du monde. Il est situé dans le parc d’attractions Fuji-Q Highland près de Tokyo.

9. Le dessert le plus cher au monde est le Frrrozen Haute Chocolate. Cela coûte environ 25 000 $.

10. L’apiculteur chinois She Ping a recouvert son corps de 73 livres d’abeilles (environ 330 000 abeilles) pour briser le précédent record de 59 livres.

11. En février 2013, 52 chefs ont établi le record du monde du plus gros riz frit cantonais cuit à la fois. Le riz frit de 3 000 livres a servi plus de 7 000 personnes.

12. Le 28 juillet 2013 à Taipei, 1 213 personnes ont battu un record du monde Guinness en appliquant des masques faciaux pendant 10 minutes en même temps.

13. S’étendant sur 268 pieds 4 pouces (ou la plus grande partie de la longueur d’un terrain de football), ce havane est le plus long cigare du monde.

14. Avec un total de 453 piercings, Rolf Bucholz, d’Allemagne, est le détenteur du record du monde Guinness de «l’homme le plus percé».

15. Freddy Nock de Suisse équilibre sur le téléphérique d’un téléphérique menant à la plus haute montagne d’Allemagne, la Zugspitze à 9 718 pieds. Il a équilibré sur la corde de 3264,4 pieds de long pour battre son propre record du monde.

16. Le 6 février 2012, des villageois exécutent la «marche du dragon» annuelle pour célébrer la fête des lanternes dans le canton de Gutian, en Chine. Le dragon en marche, qui était fait de papier et de bambou reliés par des planches de bois, a établi le nouveau record du monde Guinness du plus long char de parade avec 2596,8 pieds, selon les médias locaux.

17. Le 17 février 2012, le cycliste français Robert Marchand a établi un record du monde de cyclisme non-stop pendant une heure dans la catégorie des plus de 100 ans au vélodrome de l’Union Cycliste Internationale en Suisse. Marchand, né le 26 novembre 1911, a parcouru 15 milles sur la piste intérieure de 200 mètres pour établir le record.

18. Jordan Michael Geller possède l’un de tous les modèles d’Air Jordans jamais fabriqués. Il pose ici avec sa collection de baskets Nike Air Jordan Retro au «ShoeZeum» au centre-ville de Las Vegas, Nevada. Il possède plus de 2 500 paires.

19.Paddy Jones détient le record de la plus ancienne danseuse de salsa au monde.

20. Jack Tsonis (à gauche) et Lindsay Morrison (à droite) tentent de battre le record du monde de la plus longue poignée de main à Sydney le 21 septembre 2009.

21. Lors d’une manifestation visant à sensibiliser à la prévention du cancer du sein, cette piscine de 82 pieds sur 141 mètres a été remplie d’un million de balles en plastique roses et vertes lors d’une tentative de record du monde Guinness dans le plus grand bassin à balles de l’hôtel Kerry à Pudong, Shanghai en 2013.

22. Un groupe de 1 000 femmes a établi un record en recevant simultanément un massage facial à Jinan, en Chine.

23. Saimir Strati, un artiste albanais, a établi un record en collant 229 764 bouchons de différentes formes et couleurs sur une bannière en plastique mesurant 42,5 pieds sur 23 pieds pour créer l’œuvre d’art. Il a travaillé 14 heures par jour pendant 28 jours consécutifs.

24. Un golden retriever nommé Charlie détient le record du monde Guinness pour l’aboiement le plus fort. Il s’enregistre à 113,1 décibels.

25. Le couple sri-lankais Nisansala et Nalin bat le record Guinness pour un mariage avec le plus de demoiselles d’honneur pour une mariée à Negombo en 2013. Ils avaient 126 demoiselles d’honneur et 25 garçons d’honneur, accompagnés de 20 garçons et 23 filles de fleur.

26. Samat Hasan, un cascadeur chinois de 24 ans, a marché sur une corde de 2300 pieds de 1,2 pouces de diamètre et réglé à une pente de 39 degrés et a battu avec succès le record du monde Guinness pour la marche sur corde raide aérienne.

27. En mai de cette année, la Roumanie a établi le record du monde Guinness du plus grand drapeau national du monde à Clinceni. Le drapeau mesurait 1146 pieds de long sur 744 pieds de haut.

28. 1 010 femmes en bikini ont posé sur la plage emblématique australienne de Bondi Beach, établissant un record du monde Guinness pour la plus grande séance photo en maillot de bain.

29. Kazuhiro Watanabe, un créateur de mode japonais, détient actuellement le record du monde Guinness du «plus grand mohawk» à 3 pieds et 8,6 pouces de hauteur.

30. Le 14 janvier 2011, plus de 30 établissements vinicoles de l’Ontario ont versé 27 litres de vin de glace dans une flûte de quatre pieds de haut, établissant avec succès le record de la coulée.

31. D’une hauteur de près de six pieds, ce bagage (qui a été introduit en Chine) a été certifié comme le plus grand du monde.

32. Milan Roskopf, de Slovaquie, a battu son propre record du monde en juin 2009 en jonglant avec trois scies à moteur 62 fois de suite. Son précédent record était de 35.

33. L’oignon primé de Pete Glazebrook est le détenteur du record du monde Guinness de l’oignon le plus lourd et détient le titre depuis septembre 2011. Il pesait 17 livres.

34. Franz Paternosta tient une boule de Noël dans l’entreprise bavaroise de soufflage de verre Joska le 17 décembre 2008. La société a produit la plus grande décoration de sapin de Noël en verre du monde avec un diamètre de 25,6 pouces et un poids de 44 livres.

35. 4 483 personnes ont fait du hula-hoop pendant sept minutes au stade de l’Université Thammasat, à la périphérie de Bangkok, en février 2013. Ils ont établi avec succès le record du monde Guinness pour la plupart des personnes faisant du hula-hoop simultanément.

À 46 minutes et sept secondes, le Chinois Jin Songhao a établi le record du monde Guinness du plus long temps passé en contact direct de tout son corps avec la neige en janvier 2011.

37. Le plus grand puzzle fait de tentes a été construit à Qingdao, dans la province du Shandong en Chine. Il a fallu environ 900 tentes pour terminer et c’est le premier record du genre.

38. Chris «The Duchess» Walton détient le Guinness World Records pour les ongles les plus longs. Ses ongles mesurent 9 pieds 7 pouces sur sa main droite et 10 pieds 2 pouces sur sa gauche.

