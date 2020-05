38 Liste des jeux PS5 du prochain numéro du magazine officiel PlayStation

Vous vous souvenez quand il a été promis que le magazine officiel PlayStation hébergerait une énorme explosion de jeux PS5 dans son prochain numéro (le numéro de juillet, mis en vente le 2 juin)? Eh bien, il semble que la version numérique de ce problème ait maintenant commencé à fuir. Tout d’abord, la couverture a confirmé qu’elle contenait 38 jeux PS5:

Ensuite, des captures d’écran des pages intérieures ont montré la liste complète des 38 jeux. Curieusement, il n’y a pas de jeux Sony propriétaires sur cette liste, ce qui rend peu probable qu’il soit lié aux récents rapports d’une console début juin. Le numéro est disponible avant la date de révélation de la PS5 le 3 juin, et Sony ne voudrait pas lui donner un coup de main en faisant fuir ses plus grosses annonces via les analyses d’un magazine. La liste contient également un tas de jeux déjà connus, de versions inter-générations et de ports d’expériences de génération actuelle. Il n’y a pas de révélations bouleversantes ou de grandes inconnues ici, et certains titres semblent avoir été inclus juste pour renforcer le grand nombre de la liste (en vous regardant Elder Scrolls VI et Starfield). Pourquoi inclure quoi que ce soit qui soit un gros point d’interrogation pendant plus d’un an après le lancement de la prochaine génération?

Pourtant, la liste ci-dessous présente une gamme impressionnante de jeux maintenant et dans le futur (certains comme Bethesda Starfield ne sont pas attendus depuis des années) et montre que des tiers sont impatients de venir à la table et de commencer à parler de la suite. Si les images sont trop petites pour être lues, vous pouvez cliquer pour agrandir. Nous avons également la liste de base sous forme de texte ci-dessous.

La quête d’un rat: le chemin du retour

-ETA: 2021 (12+ mois)

-Éditeur: Jeux pratiques

-Développeur: Les rêveurs

Assassin’s Creed Valhalla

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Ubisoft

-Développeur: Ubisoft Montréal

Battlefield 6

-ETA: 2021 (12+ mois)

-Éditeur: EA

-Développeur: DÉ

Refrain

-ETA: 2021 (6-12 mois)

-Éditeur: Argent profond

-Développeur: Laboratoires de poissons

Cygni All Guns Blazing

-ETA: TBA (6-12 mois)

-Éditeur: Keelworks

-Développeur: Keelworks

Intrépide

-ETA: TBA (6-12 mois)

-Éditeur: Epic Games

-Développeur: Phoenix Labs

DiRT 5

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Codemasters

-Développeur: Codemasters

Dragon Age 4

-ETA: TBA (12+ mois)

-Éditeur: EA

-Développeur: BioWare

Lumière mourante 2

-ETA: TBA (6-12 mois)

-Éditeur: Techland

-Développeur: Techland

FIFA 21

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: EA

-Développeur: EA Vancouver

Godfall

-ETA: TBA (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Boîte de vitesses

-Développeur: Jeux de contre-jeu

Dieux et monstres

-ETA: TBA (6-12 mois)

-Éditeur: Ubisoft

-Développeur: Ubisoft Québec

Remake gothique

-ETA: TBA (12+ mois)

-Éditeur: THQ Nordic

-Développeur: Piranha Bytes

Madden 21

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: EA Sports

-Développeur: EA Tiburon

Moonray

-ETA: Été 2021 (6-12 mois)

-Éditeur: Tout est plein de dieux

-Développeur: Tout est plein de dieux

MicroMan

-ETA: TBA (6-12 mois)

-Éditeur: Jeux de Glob

-Développeur: Jeux de Glob

NHL 21

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: EA Sports

-Développeur: EA Vancouver

Nth’O Infinity Reborn

-ETA: Fév 2021

-Éditeur: Kitatus

-Développeur: Kitatus

Observer System Redux

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Équipe Bloober

-Développeur: Équipe Bloober

Outriders

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Square Enix

-Développeur: Les gens peuvent voler

Chemin de l’exil 2

-ETA: 2020 (6-12 mois)

-Éditeur: Jeux de broyage

-Développeur: Jeux de broyage

PsyHotel

-ETA: TBA (12+ mois)

-Éditeur: Ultimate Games

-Développeur: Rig Crew

Erreur quantique

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Teamkill Media

-Développeur: Teamkill Media

Rainbow Six Quarantine

-ETA: TBA (6-12 mois)

-Éditeur: Ubisoft

-Développeur: Ubisoft Montréal

Rainbow Six Siege

-ETA: TBA (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Ubisoft

-Développeur: Ubisoft Montréal

Refaire! Édition améliorée

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Robson Paiva

-Développeur: Robson Paiva

Nexus écarlate

-ETA: TBA (6-12 mois)

-Éditeur: Bandai Namco

-Développeur: Bandai Namco

Sniper Elite 5

-ETA: TBA (12+ mois)

-Éditeur: Rébellion

-Développeur: Rébellion

Soulborn

-ETA: Fin 2021 (12+ mois)

-Éditeur: Pixelmad Studios

-Développeur: Pixelmad Studios

Starfield

-ETA: TBA (12+ mois)

-Éditeur: Bethesda

-Développeur: Bethesda

The Elder Scrolls 6

-ETA: TBA (12 + mois)

-Éditeur: Bethesda

-Développeur: Bethesda

Le Seigneur des anneaux: Gollum

-ETA: 2021 (6-12 mois)

-Éditeur: Daedalic Entertainment

-Développeur: Daedalic Entertainment

Les Sims 5

-ETA: TBA (12+ mois)

-Éditeur: EA

-Développeur: Maxis, The Sims Studio

Ultimate Fishing Simulator 2

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Ultimate Games

-Développeur: Code maître

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

-ETA: TBA (6-12 mois)

-Éditeur: Paradoxe

-Développeur: Hardsuit Labs

Warframe

-ETA: TBA (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Extrêmes numériques

-Développeur: Extrêmes numériques

Watch Dogs Legion

-ETA: TBA (6-12 mois)

-Éditeur: Ubisoft

-Développeur: Ubisoft Toronto

WRC 9

-ETA: 2020 (fenêtre de lancement)

-Éditeur: Nacon

-Développeur: Kylotonn

Bien sûr, la liste officielle du PlayStation Magazine n’est en aucun cas exhaustive, même si elle prétend rassembler «tous les jeux auxquels vous pouvez vous attendre à jouer sur votre nouvelle PlayStation 5». Comme mentionné ci-dessus, il n’inclut aucun titre d’origine Sony. Il laisse également de côté – de son propre aveu – des jeux comme Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, et Au-delà du bien et du mal 2, tous les jeux qui devraient sortir sur PS5. Il y a également eu un certain nombre d’autres confirmations de titres de prochaine génération, comme une version PS5 de Destiny 2, Call of Duty: Warzone devrait obtenir une mise à niveau de prochaine génération, et Call of Duty 2020 étant très probablement un titre inter-génération.

