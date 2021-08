365 DNI : la véritable histoire derrière le célèbre film Netflix

Quand le film à succès 365 DNI (ou 365 Jours) est arrivé sur Netflix, il est rapidement devenu le film numéro un sur la plateforme. La production du film, basée sur les livres de Blanka Lipińska ; et l’auteure elle-même ont révélé ce qui se cache réellement derrière l’histoire qu’ils ont portée de la vie réelle à l’écran.

365 DNI est l’adaptation cinématographique qui a fait sa première apparition sur la plateforme de streaming Netflix en juin dernier, devenant l’un des films les plus regardés de la plateforme de streaming depuis son arrivée. Le film est basé sur la trilogie de livres écrits par Blanka Lipińska, et malgré son succès sur Netflix, 365 jours a reçu des critiques négatives de la part des spécialistes et a obtenu la note la plus basse sur IMDb.

365 DNI est basé sur la saga de livres de Blanka Lipińska

L’intrigue raconte la vie de Laura Biel, une jeune femme qui, alors qu’elle est en vacances en Italie, est kidnappée par Massimo Torricelli, le jeune chef de la mafia sicilienne, qui tente de la faire tomber amoureuse de lui en 365 jours. Comme décrit dans les livres, dans la première suite, Massimo et Laura reviennent, mais tout se complique lorsqu’un homme mystérieux intervient dans la vie amoureuse de la protagoniste.

Le film met en vedette Michele Morrone dans le rôle de Massimo et Anna-Maria Sieklucka dans celui de Laura. Magdalena Lamparska, Otar Saralidze et Simone Susinna figurent également au casting, entre autres.

La vérité est que la saga de livres sur laquelle le film est basé, sont inspirés par la vie réelle de l’auteur de l’œuvre littéraire, Blanka Lipińska, qui dans une interview a révélé le secret qui était inconnu des fans de 365 jours.

Blanka Lipińska a révélé que 365 jours a été inspiré par sa propre histoire

L’écrivaine a raconté qu’elle avait écrit les livres 365 DNI (365 jours) après avoir passé un an dans une relation amoureuse, bien que sa propre histoire dans la vie réelle n’ait pas été marquée par un enlèvement ou un quelconque type de violence comme le montre l’adaptation cinématographique.

Elle a également avoué que les livres représentent le refuge d’une relation qui n’incluait pas de rapports intimes. C’est ce que Blanka Lipińska a révélé à Metro UK :