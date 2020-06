365 DNI sur Netflix : une suite ?

Les fans des « 50 Nuances de Grey » seront certainement ravis d’entendre la sortie du frère jumeau de leur film préféré à la version polonaise sur la célèbre plateforme de streaming. En effet, Netflix a bien décidé de diffuser 356 DNI et sa suite sur les écrans de ses téléspectateurs.

Disponible sur Netflix en France

« 365 DNI », autrement dit « 365 jours », est une fabuleuse histoire d’amour tirée d’une trilogie de roman portant le même nom et dont l’auteur n’est autre que Blanka Lipinska. Pour ceux qui ne s’en sont pas encore doutés en voyant le nom, on confirme qu’il s’agit bien d’un film polonais. Disponible sur Netflix en France, elle retrace des scènes vaporeuses. Si beaucoup ont apprécié scruter de près tous ses passages pour trouver ses différences avec les films 50 Nuances de Grey, d’autres espèrent voir la suite que réserve le producteur.

Quand sortira 356 DNI 2 sur Netflix ?

Le lancement de 365 DNI sur la plateforme de streaming en Pologne a rapidement fait tourner des têtes. D’ailleurs, le film a été très plébiscité à cause notamment de ses scènes de sexe torrides, mais surtout grâce à son histoire plutôt romantique. Malgré les critiques mitigées, il a toutefois su touché plus d’un, et en particulier les personnes originaires du lieu où l’histoire se passe. D’après la réaction qu’elle a suscitée par ailleurs, il faut croire que le film pourra trouver une suite sur Netflix.

Avant de diffuser une probable suite cependant, la plateforme de streaming prendra d’abord en compte les notes d’audience de ce film. Si celles-ci atteignent les objectifs fixés par Netflix, il y a de fortes chances que la date de sortie de 365 DNI 2 soit annoncée d’ici 2022. Quoi qu’il en soit, il est évident que le support de diffusion prenne un certain élan avant de prononcer une date de sortie officielle, notamment entre 5 et 8 semaines à l’avance afin de susciter l’attention des fans et des téléspectateurs. Pas sûr qu’ils attendent longtemps pour le voir !

À quoi faut-il s’attendre dans 365 DNI 2 ?



Si l’on en croit les intentions des créateurs et des producteurs lors de la création de ce film, il faudrait s’attendre à une suite logique. D’ailleurs, ils avaient certainement eu l’idée d’en faire une série de sagas. On peut par exemple se pencher sur l’une des scènes à la seconde moitié du film où Laura a jeté son dévolu sur Massimo avant qu’ils optent pour un mariage. La belle devient par la suite la cible préférée de l’un des rivaux de la mafia dans laquelle se trouve Massimo. Le producteur compte sans doute faire de DNI 2 une révolution en travaillant sur comment Laura a survécu suite à son enlèvement.

Le brave et valeureux Massimo, fou d’amour pour elle, fera en sorte de la délivrer. Une fois les cloches du mariage retenties, les deux tourtereaux pourraient probablement vivre en paix. Malgré les menaces qui pèsent sur eux et les tracas de Massimo sur la sécurité de sa tendre épouse, y parviendront-ils ? D’après le roman duquel il a été tiré par ailleurs, on peut s’attendre à l’union des deux, mais ce n’est pas le cas. En effet, il paraît qu’après leur mariage, Laura, alors qu’elle est enceinte se fera tirer dessus. Le choix entre elle et le bébé, difficile, pèsera certainement sur Massimo, lui, qui venait de rompre avec tous ses contacts à l’origine de toutes les menaces.