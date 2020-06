365 DNI sur Netflix : la suite selon les livres

La sortie du thriller érotique polonais 365 DNI sur Netflix a créé une telle vague que les téléspectateurs se demandent réellement ce que pourrait cacher son second opus.

Le nouveau film phénomène diffusé par Netflix a grandement fait parler de lui ces derniers jours. Il semble d’ailleurs que ses fans ne lâchent pas l’affaire jusqu’à présent et souhaitent à ce qu’il devienne une trilogie. Pour rappel, il raconte l’histoire d’amour entre deux personnes : le mafieux Massimo et Laura. Massimo reçoit une balle puis voit le visage de Laura. Déterminé à la retrouver, il la recroise en vacances 5 ans après, dans les bras d’un autre. Il décide alors de la kidnapper et de la séquestrer chez lui pendant un an. Il lui a donc donné 365 jours pour qu’elle tombe amoureuse de lui.

Il a fallu cette longue période de séquestration pour que Laura tombe amoureuse du mafieux sicilien. C’est cependant loin d’être la fin de l’histoire puisque le film s’est terminé sur un cliffhanger. Enceinte de Massimo, Laura est au volant avec sa meilleure amie, Olga lorsque sa voiture passe sous un tunnel. Elles n’en ressortiront jamais. La dernière scène montre l’arrivée d’une ambulance et de la police. Accident ou homicide ? La question se pose encore sur ce qui s’est réellement déroulé. Une raison de plus de se référer à l’œuvre littéraire.