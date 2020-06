365 DNI : La réalisatrice Bartek Cierlica explique aux accusations de copiage avec 50 shades of Grey

Depuis la sortie du film polonais 365 DNI sur Netflix, le 7 juin dernier, cette question était toujours sur les lèvres : « Ce film érotique est il inspiré par 50 shades of Grey ? ». La réalisatrice Bartek Cierlica répond à cette interrogation.

Si les critiques ont rapidement souligné la façon dont 365 DNI joue vite et bien avec les différences de pouvoir et le consentement, la réalisatrice du film Bartek Cierlica a relayé la perplexité totale de cette réception.

La réalisatrice est choquée par les accusations …

Dans une interview accordée à Variety, Bartek Cierlica s’est dit choquée par les accusations de sexisme portées contre 365 DNI, qu’elle a contrecarré par une représentation de Laura, qui se veut forte et efficace. S’inspirant de Fifty Shades of Grey et aussi Beauty and the Beast, Cierlica a affirmé que Laura, contrairement aux actrices d’autrefois, est une « héroïne féminine bien plus forte et plus émancipée que les filles des vieux contes de fées ».

« Nous voulions que ce soit naturel, authentique, mais sans franchir la frontière de la pornographie »

Cierlica s’est ensuite attaquée à l’idée que 365 DNI s’infiltre dans le film pornographique, (en réponse à un critique qualifiant le film de « porno riche », Cierlica a répondu « je ne sais pas si je dois me sentir offensée ou flattée »), mais a remis les pendules à l’heure en ce qui concerne l’intention de la production. Expliquant qu’ils voulaient créer l’atmosphère la plus « intime » possible, Cierlica a déclaré que l’équipe était limitée au strict minimum nécessaire, avec seulement une caméra à main utilisée pour le tournage. « Nous voulions que ce soit naturel, authentique, mais sans franchir la frontière de la pornographie », a-t-elle ajouté Meghan O’Keefe de Decider a donné son opinion.

L’actrice Meghan O’Keefe résume ainsi la situation : « Alors que Fifty Shades of Grey (Christian) était un petit ami émotionnellement abusif, contrôlant et tellement jaloux, Massimo fait monter les enchères en kidnappant Laura contre son gré et en tuant les gangsters rivaux qui se frottent à elle dans un club. »