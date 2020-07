35é journée de la 3é ligue : Quelles sont les nouveautés du côté du tableau du jour ?

Lors de la 35e journée de la 3e ligue, la course aux places de promotion est plus passionnante que jamais. L’Eintracht Braunschweig et les Würzburger Kickers passent le Bayern Munich, mais le FCB pourra retrouver la pole position mercredi. Le MSV Duisburg a subi un revers.

L'horaire de la 35e journée de match et le tableau actuel en un coup d'œil. 3e ligue: aperçu de la journée de la journée 35 Date Temps Accueil Résultat client 23 juin 2020 19 heures Chemnitz FC 1: 2 Entrée à Braunschweig 23 juin 2020 19 heures KFC Uerdingen 05 1: 2 Wurzburger Kickers 23 juin 2020 20 h 30 FC Hansa Rostock 1: 1 1. FC Kaiserslautern 23 juin 2020 20 h 30 FC Viktoria Cologne dix MSV Duisburg 24.06.2020 19 heures SC Prussia 06 Munster FSV Zwickau 24.06.2020 19 heures SpVgg Unterhaching Magdeburg 24.06.2020 19 heures Sonnenhof Großaspach SV Meppen 24.06.2020 20 h 30 Hallescher FC FC Carl Zeiss Jena 24.06.2020 20 h 30 Bavière Munich II 1860 Munich 24.06.2020 20 h 30 FC Ingolstadt Waldhof Mannheim 3. Ligue: Le tableau de la 35e journée espace équipe Sp. portes Diff Pts. 1. Eintracht Braunschweig 35 56:44 12e 61 2e Wurzburger Kickers 35 65:52 13 60 3e Bavière Munich II 34 70:55 15 58 4e MSV Duisburg 35 60:44 16 57 5. FC Hansa Rostock 35 50:36 14 56 6. FC Ingolstadt 34 55:38 17e 54 7. Waldhof Mannheim 34 50:42 8e 54 8e. 1860 Munich 34 55:48 7 52 9. SV Meppen 34 60:51 9 49 10e SpVgg Unterhaching 34 48:44 4e 49 11. 1. FC Kaiserslautern 35 54:53 1 48 12e FC Viktoria Cologne 35 59:66 -7 47 13. KFC Uerdingen 05 35 38:51 -13 46 14. Magdeburg 34 45:39 6 42 15. Hallescher FC 34 54:58 -4 40 16. Chemnitz FC 35 48:55 -7 40 17e FSV Zwickau 34 50:56 -6 37 18e SC Prussia 06 Munster 34 45:56 -11 35 19e Sonnenhof Großaspach 34 29:60 -31 29 20. FC Carl Zeiss Jena 34 33:76 -43 19e