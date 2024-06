350 000 € dorment dans votre grenier pour cette série de Playstation 3 recherchée par les collectionneurs, découvrez laquelle

Découverte d’une PlayStation 3 Ultra-Rare : Seulement Trois Exemplaires dans le Monde ! Parmi les millions de consoles vendues, une version de la PlayStation 3 se distingue par sa rareté extrême. Découvrez l’histoire fascinante de cette édition unique.

Un Joyau de la Collection de Jeux Vidéo

La PlayStation 3, lancée en novembre 2006, reste l’une des consoles les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo, ayant accueilli des titres mémorables tels qu’Uncharted, The Last of Us et Bioshock. Au-delà de ses performances et de sa ludothèque, certains modèles de cette console ont acquis le statut de pièces de collection, notamment une version extrêmement rare qui suscite aujourd’hui l’intérêt des collectionneurs du monde entier.

La PlayStation 3 « Canada Day »

Connue sous le nom de « Canada Day PlayStation 3« , cette version a été créée pour célébrer la fête nationale canadienne en juillet 2007. Habillée d’un rouge vibrant, cette console se distingue non seulement par sa couleur mais aussi par sa rareté exceptionnelle. Ce modèle particulier, fruit du travail du designer Adrian Van Anz, n’existe qu’en trois exemplaires dans le monde, ce qui en fait la PlayStation 3 la plus rare jamais produite.

Promotion et Mystère autour de la Console

Malgré une promotion notable à l’époque, incluant des t-shirts et un camion aux couleurs de cette édition spéciale, il est aujourd’hui presque impossible de retrouver cette console sur le marché. Son absence sur les plateformes de vente en ligne ajoute à son mystère et à son attrait pour les collectionneurs et les amateurs de jeux vidéo.

Valeur et Comparaison

Bien que cette édition ne soit pas officiellement la plus chère, sa rareté la rend inestimable aux yeux des connaisseurs. En comparaison, en 2022, trois consoles PlayStation 3 plaquées or ont été mises en vente par Stuart Hughes et Goldstriker pour 230 000 euros chacune. Ces modèles, ornés de diamants, représentent le summum du luxe dans l’univers des consoles.

Détails des Consoles en Or

Chaque console en or a nécessité douze semaines de travail méticuleux pour être façonnée. Elle est composée d’environ 1 600 grammes d’or massif 22 carats et est embellie de 58 diamants de 0,50 carat chacun, totalisant 26 carats. La rareté et la sophistication de cette édition en font une des plus coûteuses et exclusives jamais réalisées.

Évolution des Valeurs

Alors qu’en 2022, chaque console dorée valait 230 000 euros, leur valeur a considérablement augmenté depuis. Récemment, un modèle a été proposé à la vente pour 350 000 euros. Cette augmentation illustre l’intérêt croissant pour les pièces de collection dans le domaine des jeux vidéo.

Potentiel de l’Édition Canada Day

Si un des trois exemplaires de la PlayStation 3 « Canada Day » devait apparaître sur le marché, il est probable que son prix surpasserait celui des versions en or, compte tenu de son histoire unique et de sa grande rareté. Ce serait un événement majeur pour les collectionneurs et les passionnés de jeux vidéo du monde entier.

Une histoire incroyable

La PlayStation 3 « Canada Day » incarne le croisement entre l’histoire du jeu vidéo et le monde de la collection. Sa rareté et son histoire fascinante continuent d’alimenter les discussions et les spéculations dans les communautés de gamers et de collectionneurs.

