30000 emplois menacés alors que l’empire du commerce de détail de Sir Philip Green est au bord de l’effondrement

Jusqu’à 30000 emplois sont en jeu alors que Sir Philip Green envisage de puiser dans la fortune de sa famille pour éviter l’effondrement de son empire Topshop.Ainsi que les 15000 employés directement employés par le groupe Arcadia de Sir Philip, il est entendu un nombre similaire des personnes qui travaillent pour des centaines de fournisseurs sont également confrontées à un avenir incertain si l’entreprise s’effondre. Le groupe Arcadia de Sir Philip a déclaré qu’il travaillait sur un certain nombre d’options pour «sécuriser l’avenir» du groupe, confirmant des semaines de spéculation selon lesquelles ses marques de grande distribution sont sur le point de tomber dans l’administration. On pense qu’il a besoin de 30 millions de livres sterling de financement d’urgence.Les fournisseurs et les propriétaires pourraient en perdre des millionsSir Philip Green et Lady Tina ont été exhortés à injecter davantage de fonds (Photo: Dan Kitwood / Getty) Si la société – qui possède également des marques telles que Burton , Dorothy Perkins et Mlle Selfridge – échoue, les créanciers, y compris les fournisseurs et les propriétaires fonciers, devraient perdre des millions de dollars, car le fonds de pension des employés prendra les liquidités restantes dans l’entreprise pour aider à combler un déficit d’environ 350 millions de livres sterling. Tim Symes, associé du cabinet d’avocats Stewarts, a déclaré: «L’effondrement d’Arcadia pourrait être un coup mortel pour nombre de ses fournisseurs déjà rendus vulnérables par les effets de Covid sur ses autres clients. Attendez-vous à ce que d’autres faillites suivent. »Après des semaines de discussions sur la levée des 30 millions de livres sterling, Sir Philip et son épouse Lady Tina sont censés se demander s’il faut investir leur propre argent dans l’entreprise pour assurer au moins sa survie à court terme, quelque chose encouragé l’ancien ministre Lord Frank Field de Birkenhead. En savoir plus Arcadia Group: L’empire de vente au détail du propriétaire de Topshop, Sir Philip Green, sur le point de s’effondrer à l’approche de l’administration L’ancien président du comité du travail et des retraites des Communes a déclaré que la banque de Lady Tina d’un dividende de 1,2 milliard de livres sterling versé par Arcadia en octobre 2005 devrait être utilisée pour aider l’entreprise à son moment le plus critique. Dit Lord Field. «Maintenant, sa famille doit redonner une partie de son propre argent pour s’attaquer au déficit du fonds de pension.» Deloitte désigné pour gérer tout effondrement Sir Philip Green et sa femme Tina en 2008 (Photo: Hamish Blair / Getty) Si les fonds d’urgence n’arrivent pas de ses propres caisses familiales ou d’un autre bailleur de fonds, il est entendu que Sir Philip a chargé le cabinet comptable Deloitte de mettre la société dans l’administration dès lundi matin. Sir Philip envisagerait également une décision qui permettrait à Arcadia de tomber dans l’administration tout en conservant son joyau de la couronne, Topshop. Une telle démarche lui permettrait de se décharger de toutes les parties non rentables de l’entreprise tout en gardant le contrôle de sa vache à lait. D’autres soumissionnaires potentiels pour tout ou partie du groupe incluent le patron de Sports Direct Mike Ashley, ainsi que le rival en ligne Boohoo. Cependant, certaines parties de l’entreprise, comme Burton, ne devraient survivre à aucun processus administratif. En savoir plus L’empire de vente au détail de Mike Ashley est en tête de la « liste noire » du HMRC dans l’enquête sur les plaintes pour « abus de programme de congé » du personnel Un haut responsable a averti que toute décision de M. Ashley ou Boohoo de prendre le contrôle signifierait que l’entreprise tomberait entre des mains tout aussi controversées. Le député m’a dit: «Si vous pensez que Philip Green n’est pas le meilleur employeur, les rapports suggèrent que Mike Ashley ou Boohoo pourraient être intéressés par le rachat des marques – et toute une série d’autres problèmes leur ont été associés en tant qu’employeurs pauvres.» Arcadia La crise survient à peine quatre ans après l’effondrement de BHS Le travail a averti qu’un effondrement d’Arcadia affecterait d’autres entreprises, laissant entrevoir la perspective d’un effet domino dans le secteur (Photo: Kirsty O’Connor / PA Wire) Sir Philip, dont l’ancienne chaîne BHS s’est effondrée en 2016 , un an après l’avoir vendu pour 1 £, blâme les verrouillages de Covid-19 pour les malheurs actuels d’Arcadia.Cependant, d’autres ont suggéré que c’est le sous-investissement de Sir Philip dans l’entreprise et son incapacité à lutter contre la concurrence croissante des détaillants en ligne qui en sont la cause. cause des problèmes. Un porte-parole de Sir Philip a déclaré: «La fermeture forcée de nos magasins pendant des périodes prolongées en raison de la pandémie de Covid-19 a eu un impact important sur les échanges dans nos activités. «En conséquence, les conseils d’administration d’Arcadia ont travaillé sur un certain nombre d’options de contingence pour assurer l’avenir des marques du groupe.» Les travaillistes ont averti qu’un effondrement d’Arcadia affecterait d’autres entreprises, augmentant la perspective d’un effet domino dans le secteur. La ministre fantôme des Affaires, Lucy Powell, a déclaré: «Ce sera une période profondément préoccupante pour tous ceux qui travaillent pour les entreprises d’Arcadia. Les entreprises de tout le pays sont confrontées à une crise de trésorerie qui menace les emplois. » De marchand de roues à leader de la vente au détail, l’histoire de Sir Philip Green n’est pas exactement celle de la richesse car il a été élevé dans la banlieue de Hampstead Garden, dans le nord de Londres, et ses parents lui ont envoyé une école privée dans l’Oxfordshire. Mais il n’était pas non plus super riche. Son voyage vers la méga richesse a commencé à 15 ans après avoir quitté l’école et travaillé pour un importateur de chaussures. À 21 ans, il a créé sa première entreprise d’importation de jeans d’Extrême-Orient avec un prêt de 20 000 £ de sa famille. C’est à la fin des années 1970 qu’il a lancé son premier gros filateur, achetant des stocks de magasins de vêtements de créateurs en faillite, les faisant nettoyer et les vendant dans son propre magasin. En 1988, il se plongeait dans le monde moins entrepreneurial de la bourse, lorsqu’il est devenu le patron du magasin discount Amber Day. Plaire aux actionnaires avec des bénéfices n’était pas pour lui, et en 1992, il était de retour dans le monde des concessionnaires de roues, il se sentait plus à l’aise. Puis en 1999, l’argent réel a commencé à affluer après avoir acheté le détaillant de mode en difficulté Sears pour près de 550 millions de livres sterling avec l’aide d’un bailleur de fonds privé comme le reclus Barclay Brothers et le géant américain de la finance GE Capital. C’est alors que le dépouillement des actifs a commencé, vendant les marques Sears telles que Shoe Express. Il ne fallut pas longtemps pour que Sir Philip ait l’œil sur le plus brillant des prix de détail britanniques – Marks & Spencer. Mais malgré une offre à la fin de 1999 et une autre en 2004, il n’a pas pu mettre la main sur le pilier de la rue. Il a, cependant, cassé le grand magasin BHS en difficulté en mars 2000, affirmant qu’il pouvait redresser l’entreprise en difficulté. Il a dit la même chose en octobre 2002 lorsqu’il a acheté le groupe Topshop Arcadia pour 850 millions de livres sterling. Mais au lieu de pomper des bénéfices dans l’empire de la vente au détail en plein essor, Arcadia a versé à l’épouse de Sir Philip, Tina, basée à Monaco, un dividende de 1,2 milliard de livres sterling de la société en octobre 2005. Cela reste le plus grand paiement individuel de l’histoire de l’entreprise britannique. En 2007, la fortune personnelle de Sir Philip et Lady’s Tina était estimée à près de 5 milliards de livres sterling, mais le monde de la vente au détail changeait alors que les magasins en ligne commençaient à conquérir une plus grande part du marché. Un autre gros paiement est survenu en décembre 2012 lorsque Sir Philip a vendu une participation de 25% dans Arcadia au groupe de capital-investissement basé à Los Angeles, Leonard Green & Partners. Plus tard, il rachètera la participation pour un dollar unique en avril 2019. En mars 2015, un BHS à court d’argent a été vendu à l’évasion fiscale maintenant emprisonnée Dominic Chappell pour seulement 1 £. Il a fait faillite un an plus tard. En 2018, la fortune personnelle de Sir Philip et Lady Tina, qui est détenue dans un véhicule d’investissement appelé Taveta, était tombée à un peu plus d’un milliard de livres sterling suite à la hausse des détaillants en ligne, et le couple est maintenant évalué à seulement 930 millions de livres sterling. Les détaillants ont besoin d’un soutien « plus spécifique au secteur » Darren Jones, président du comité des affaires des Communes, a déclaré que davantage de détaillants échoueraient au cours des prochains mois si le gouvernement n’intervenait pas et n’offrait pas de soutien aux entreprises de rue qui ont été les plus touchées par la pandémie. Il a déclaré à moi: «À moins que les ministres ne soient en mesure d’apporter un soutien plus spécifique au secteur et sur mesure, nous allons voir plus d’échecs comme celui-ci qui auront un impact non seulement sur de très nombreux emplois, mais aussi sur la viabilité de nos grandes rues. pendant de nombreuses années à venir. »Les supermarchés ont réalisé des bénéfices exceptionnels depuis le début du verrouillage et ont continué à verser d’importants dividendes aux actionnaires tout en bénéficiant du soutien du gouvernement. M. Jones a suggéré que les chefs d’entreprise qui n’ont pas agi de «bonne foi» devraient être contraints de rembourser leurs subventions publiques. Les hauts et les bas de Sir Philip Green 1988: Sir Philip devient directeur général de la chaîne de mode Amber Day.Janvier 1999: Soutenu par les frères Barclay, Sir Philip achève le rachat de 548 millions de livres sterling du groupe de vente au détail Sears. Décembre 1999: Abandon de l’offre pour M&S .Mars 2000: Acquisition de BHS pour 200 millions £ .Octobre 2002: Acquisition d’Arcadia pour 850 millions £ et vend immédiatement l’entreprise à sa femme exilée fiscale Tina.Juillet 2004: M&S repousse sa deuxième tentative d’achat .Octobre 2005: Tina Green reçoit un dividende non imposable de 1,2 milliard de livres sterling d’Arcadia. Mars 2015: Vente de BHS pour 1 £ au véhicule d’investissement de Dominic Chappell basé au Royaume-Uni, Retail Acquisitions, avril 2016: BHS fait faillite, affectant 11000 emplois dans 164 magasins. Février 2017: Sir Philip verse 363 millions de livres sterling pour aider à combler le déficit du fonds de pension BHS Février 2019: des allégations de harcèlement sexuel émergent, ce que Sir Philip nie. Mai 2019: Arcadia obtient un arrangement volontaire de l’entreprise, laissant les propriétaires hors de leur poche.Janvier 2020: Quatre chefs d’accusation alléguant que Sir Philip a touché à plusieurs reprises un instructeur de pilates de manière inappropriée ont été renvoyés par un tribunal américain.Novembre 2020: Arcadia sur le point de s’effondrer alors que Sir Philip le demande pour garantir 30 millions de livres sterling de financement d’urgence.