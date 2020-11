30000 décès de Covid-19 au cours de l’hiver seront un signe que le Royaume-Uni a «  bien fait  »

Environ 30000 décès de coronavirus au cours de l’hiver – le même nombre qu’une saison de mauvaise grippe – sera un signe que le pays a bien fait dans la bataille en cours contre la pandémie, a déclaré un scientifique de premier plan.Professeur Sir David Spiegelhalter, statisticien et président du Winton Le Centre de communication des risques et des preuves de l’Université de Cambridge a déclaré que ce n’était que du fait de mesures restrictives que même cela était une possibilité. Le bulletin d’information d’i politique a coupé le bruit Le professeur Spiegelhalter a déclaré: «Ça va être une mauvaise année [2021], il y aura des dizaines de milliers de décès de Covid au cours de l’hiver et nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet. Cela pourrait très bien ressembler à une mauvaise saison grippale, d’autant plus qu’il y aura probablement très peu de grippe. Il y aura des gens qui diront: «Pourquoi avons-nous eu tout ce tapage alors que ce n’est que comme une mauvaise saison de la grippe?», A-t-il déclaré à Times Radio. «Ne les écoutez pas, c’est de la vraie désinformation, ça va être comme cela en raison des mesures qui ont été prises. Si nous pouvons nous en sortir, quelque chose qui ressemble à une mauvaise année grippale, alors nous aurons très bien réussi. »Mauvaise saison grippale Une moyenne de 17 000 personnes sont décédées de la grippe en Angleterre chaque année entre 2014/15 et 2018/19 – avec les décès annuels varient considérablement d’un maximum de 28330 en 2014/15 à un minimum de 1692 en 2018/19. Quelque 12 millions de personnes ont déjà été vaccinées contre la grippe cette année dans le cadre d’un programme visant à atteindre 30 millions de personnes – un nombre record – alors que les responsables soulignent les dangers de contracter simultanément la grippe et le Covid-19. »Pour revenir à une approche régionale des restrictions incluant un système de niveaux et qu’il y aura un prix à payer pour tout relâchement des restrictions à Noël. Sir David Spiegelhalter a averti que Covid n’est pas qu’une mauvaise grippe (Photo: Nathan Stirk / Getty) «La base sur laquelle nous nous trouvons en ce moment est de garder un œil sur les choses jusqu’à ce que le vaccin arrive. Je pense que nous allons revenir à un mécanisme de réglage fin plutôt qu’à cet instrument extrêmement émoussé qui est un verrouillage national. «S’il doit y avoir une exception, ce sera pour une brève période de Noël, et c’est purement parce que c’est Noël. Il y aura un prix à payer pour cela, évidemment, vous assouplissez les restrictions et les taux d’infection augmentent, vous contraignez et les taux d’infection vont baisser à mesure qu’ils baissent pour le moment. »« Pas de projet »de rendre un vaccin obligatoire Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il n’y avait «aucun plan» pour rendre obligatoire un vaccin Covid-19. Le gouvernement écossais a présenté son plan de distribution pour une inoculation au virus, dans l’espoir qu’il soit disponible dans la première semaine de décembre. Cependant, Mme Freeman a déclaré à la BBC qu’une campagne d’information publique serait mise en place pour dissiper toute inquiétude concernant le vaccin plutôt que de les rendre obligatoires.

