Depuis plus de quarante ans, la franchise Star Wars nous a offert certains des plus grands personnages de la culture pop. Des honorables Jedi aux chasseurs de primes louches, des politiciens astucieux aux méchants Sith, Star Wars est le cadeau qui continue de donner.

Au cours de la dernière décennie environ, il y a eu une sorte d’explosion dans la franchise, avec la trilogie consécutive et des émissions telles que The Clone Wars, Rebels, Resistance et The Mandalorian ajoutant plus de couches que jamais à la Galaxy Far, Far Away.

En regardant tous les hommes et femmes qui ont honoré nos écrans au fil des ans, cela soulève la question: qui sont les meilleurs personnages de la série?

La liste suivante, pour tenter de s’attaquer à une question aussi massive, classera les plus grands personnages de tous les temps pour honorer le canon, qu’ils aient joué des rôles clés dans les films, se sont fait connaître dans les émissions de télévision ou aient joué des rôles importants dans les jeux vidéo récents. .

Que ce soit un passeur emblématique, un chef rebelle, un Jedi avisé ou un seigneur Sith malveillant, voici les 30 plus grands personnages de Star Wars de tous les temps.