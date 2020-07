30 millions? « Je me sens vraiment mal »

Robin Gosens (26 ans) est l’un des meilleurs joueurs de la saison dans le football européen. Avec neuf buts et huit passes décisives, le pied gauche a joué un rôle important dans le fait que l’Atalanta Bergamo est à la deuxième place de la Serie A derrière le champion de la série Juventus et s’est qualifié directement pour la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive. Cette saison, l’Atalanta est toujours en Ligue des champions en quart de finale face au Paris Saint-Germain. Dans l’interview, Gosens parle de son vol, des rumeurs de transfert et de son amour pour Schalke 04.

Robin Gosens dans une interview avec DAZN, SPOX et Goal à propos de …

L’intérêt des meilleurs clubs européens: « C’est un immense honneur d’être associé à des clubs comme la Juventus Turin ou l’Inter Milan. Cela me rend fier et me montre que je fais beaucoup de bonnes choses cette saison. Mais je ne m’en occupe pas du tout. une fois, j’attends avec impatience la grande aventure de la Ligue des champions avec Atalanta. Vous verrez ce qui va suivre. Je n’ai jamais caché le fait que j’aimerais visiter la Bundesliga, et pas seulement en tant que spectateur, mais en tant que joueur du J’aimerais réaliser ce souhait, mais si j’avais l’opportunité de passer dans un club de haut niveau où cela avait du sens en termes de sport, je serais aussi stupide si je ne l’acceptais pas. Par contre, on en a fini à Bergame pas si loin d’une équipe de haut niveau, donc je n’ai pas autant d’adresses qui auraient du sens pour moi. »

Un éventuel frais de transfert de 25 à 30 millions d’euros: « Si j’entends déjà ça, plus de 30 millions d’euros pour un Robin Gosens, alors je me sens vraiment mal. Mon cher Scholli. J’ai du mal à comprendre ça. Mais ce sont les prix qui sont demandés en ce moment. Voir aux 45 millions d’euros que l’Inter Milan a payés pour Achraf Hakimi du Borussia Dortmund, Atalanta sait très bien que j’ai des statistiques incroyablement bonnes cette saison, et que ce ne sera pas facile à battre la saison prochaine d’un point de vue économique, il pourrait même être compréhensible de me vendre. Mais je n’ai encore reçu aucun signal du club indiquant que je devrais être vendu. «

Les raisons qui décident de changer de club: «Pour moi en tant que gars, les aspects financiers ne seront jamais importants. Pour moi, c’est purement une question de sport, à propos du projet derrière. Quand les entraîneurs et les responsables me parlent et me disent clairement que je devrais faire partie de quelque chose avec auquel je peux m’identifier, il n’est pas nécessaire que ce soit un club en Ligue des champions, cela peut suffire que ce soit un objectif pour les deux ou trois prochaines années.

Les meilleurs clubs de la Bundesliga: « Le RB Leipzig est sur la bonne voie avec Julian Nagelsmann. Peter Bosz se débrouille extrêmement bien avec Leverkusen et j’aime regarder les matchs du Bayer avec un football attrayant. Le Borussia Mönchengladbach a connu une excellente saison. Hertha a aussi quelque chose. avant, avec un projet qui devrait arriver à moyen et long terme en Ligue des champions. Bayern et BVB en font partie, c’est clair. Schalke est profondément dans mon cœur, je ne peux pas le nier. Mais malheureusement, la venue de Dieu pas hors des gros titres négatifs et c’est très amer.

Un transfert possible vers Schalke 04: « Mon déménagement à Schalke a échoué l’année dernière pour des raisons financières car l’offre était trop éloignée de ce que voulait Atalanta. Si Schalke venait à moi, il serait difficile pour moi de dire non parce que c’était est simplement mon club de coeur. Néanmoins, je dois essayer de penser rationnellement et objectivement et donc cela n’aurait guère de sens d’un point de vue sportif de passer d’Atlanta Bergamo à Schalke 04. Malheureusement, c’est comme ça. Mais je suis complètement détendu car à la fin tout vient comme il se doit. Telle est la devise qui m’a accompagné ces dernières années. «

Les buts avec Atlanta Bergame: «Si nous restons ensemble et que nous nous renforçons occasionnellement à une, deux ou trois positions, alors nous avons définitivement l’aspiration de nous établir dans le top quatre. Je ne veux pas aller aussi loin que pour le championnat, car cela dépend d’un nombre relativement important de facteurs. Nous nous sommes qualifiés directement pour la Ligue des champions pour la deuxième fois. Très peu se seraient attendus à cela et c’est un énorme succès. Il sera peut-être temps de se battre pour le Scudetto. «