30 jours max : le film de Tarek Boudali, ce soir sur Canal +

Sorti en salle obscure depuis le 14 octobre 2020, le film comique policier « 30 jours max » de Tarek Boudali, sera diffusé sur canal plus ce jeudi 17 juin à 21h03. Le casting du film comprend Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide et José Garcia qui jouent le rôle vedette dans ce long métrage.

30 jours Max, de quoi parle le film ?

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le film, Tarek Boudali appelé Rayane est un jeune flic plutôt trouillard et maladroit. Il n’a jamais risqué sa vie jusqu’au jour où le médecin lui annonce à tort qu’il est gravement malade et qu’il ne lui reste plus que 30 jours au maximum pour vivre. Face à cette situation, il n’a plus fait attention à tout ce qu’il fait. Il a essayé de se comporter différemment et s’est pris pour un héros.

En fait, c’est ce qu’il voulait toujours montrer au sein de son commissariat en voulant impressionner ses collèges de travail, mais surtout Stephanie, la jeune femme dont il est tombé amoureux. Et ce n’est pas tout, il a même pris le risque d’appréhender un gros trafiquant de drogues.

« Que ferions-nous s’il ne nous reste plus que 30 jours à vivre », telle est la problématique à laquelle le film tente d’apporter une réponse.

Deux mois avant le tournage, Tarek Boudali a passé son permis pour être apte à faire une course-poursuite à moto dans le film. Pendant cette partie, il va devoir rouler 90km/heure sans protection. Bien que cela représentait un grand risque pour lui, il a su faire face aux intempéries pendant le tournage.

Tarek Boudali, blessé durant le tournage

L’acteur s’est blessé pendant la scène où il a sauté du fauteuil pour s’étaler sur la table bureau. Il n’a mis aucune protection, car la cascade semblait sans danger pour lui. Cependant, le responsable des cascades lui a déjà averti de se protéger avant de faire cet acte. Il s’est blessé la cuisse en traversant la vitre et puis stoppée par la façade extérieure.

Par ailleurs, Tarek Boudali explique le fait que les célèbres youtubeurs McFly et Carlito apparaissent dans 30 jours max… Tarek Boudali a fait une battle de « vérités et mensonges » avec eux. Le pari est que s’ils remportent la victoire, il va leur donner un rôle dans son film. En revanche, s’ils perdent, ils doivent faire la figuration de son film, mais de dos. Ce pari a été fait afin que les fans de McFly et Carlito puissent les reconnaître. Ils s’habillent exactement comme dans leur émission sur la célèbre chaîne Youtube.

Expérience de Tarek Boudali avec des vrais flics

Etant donné que dans le film 30 jours max, Tarek Boudali joue le rôle d’un policier, il a passé beaucoup de temps avec la police dans la brigade anticriminalité (BAC ) pour préparer son rôle. C’est là qu’il a pu suivre un service de jour et de nuit. Ce temps n’est pas suffisant pour apprendre le travail d’un policier ou de se comporter comme eux, mais cela lui laisse le temps de voir comment ça se passe dans les commissariats de police.

Pendant sa journée au commissariat, le chef lui montre comment remarquer un pickpocket. Il lui a expliqué que cela se fait à travers son attitude, son regard et sa position.

Tarek Boudali patrouillait pendant des heures dans le XVIIème arrondissement de Paris avec une équipe de la BAC. Pendant cette nuit, ils ont pu remarquer une twingo suspect qui repasse à 3 heures du matin. Leur chef décide de suivre la voiture puisqu’ils ont trouvé cela louche. Ils se sont doutés que ces personnes peuvent être des voleurs de voitures. À cet égard, le chef d’équipe lance la poursuite et roule à 150km/heure.