3 Vanessa Hudgens – / Film

Comment surpasser un film de vacances à succès avec deux Vanessa Hudgens? Trois Vanessa Hudgens! La princesse Switch a lui-même une suite sous la forme de The Princess Switch 2: changé à nouveau, ce qui ressemble exactement à ce que cela signifie: l’adorable ancienne boulangère de Vanessa Hudgens, Stacy, lui propose de changer de place avec la duchesse Margaret à nouveau, après que la duchesse ait connu une période difficile dans sa relation avec son petit ami Kevin (Nick Sagar). Mais, une torsion! Un troisième sosie de Vanessa Hudgens semble confondre encore plus tout le monde dans ce jeu de téléphone imposteur. Regarder The Princess Switch 2: changé à nouveau bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce de Princess Switch 2 a changé de nouveau

Combien de mauvais accents Vanessa Hudgens peut-elle tirer? Cette question sera répondue dans The Princess Switch 2: changé à nouveau, dans lequel l’étoile de retour joue non pas un, pas deux, mais Trois des sosies qui changent tous de place. Hudgens est une triple menace en tant que duchesse Margaret, princesse Stacy de Belgravia et un nouveau personnage, la fêtarde scandaleuse de Margaret, la cousine Fiona qui, avec un bon travail de teinture et un bon changement de tenue, a l’air exactement comme les deux autres. Mais cela pose un problème lorsque cette fêtarde plante la fête que les deux autres ont arrangée, et ce sont tous des couples mal assortis et des balles désastreuses. Honnêtement, j’espère juste que les trois Vanessa Hudgens émergeront dans un triangle amoureux l’une avec l’autre et laisseront derrière eux ces hommes milquetoast dont je ne vais pas prendre la peine d’apprendre.

Ainsi se poursuit la riche tradition de Netflix consistant à créer des suites pour frapper des films Hallmark-lite que personne n’a demandé, mais qui finiront inévitablement par se connecter à la montre de toute façon, juste pour le désordre de tout cela. Et Netflix en est conscient, sinon pourquoi jetteraient-ils une troisième Vanessa Hudgens dans une perruque en plastique bon marché? Vous allez tous le regarder, le mémoriser et regarder l’incontournable troisième film à sa sortie l’année prochaine.

Voici le synopsis de The Princess Switch 2: changé à nouveau, qui est dirigé par Mike Rohl et écrit par Robin Bernheim Burger & Megan Metzger:

Lorsque la duchesse Margaret hérite de manière inattendue du trône de Montenaro et rencontre une mauvaise passe avec son petit ami Kevin, c’est à sa double princesse Stacy de Belgravia de réunir ces amants croisés par des étoiles … mais le cours du véritable amour est compliqué par l’apparition d’un beau royal qui a l’intention de voler le cœur de Margaret. Ajoutez à cela l’arrivée inattendue de la cousine fêtarde de Margaret, Fiona, une troisième sosie qui a ses propres ambitions, et vous avez la recette du triple problème de Noël!

The Princess Switch 2: changé à nouveau premières sur Netflix sur 19 novembre 2020.

