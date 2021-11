Voici les 3 secrets anti-rides dévoilés par le médecin de Kim Kardashian

La peau de Kim Kardashian est impeccable. Lisse, douce et sans taches. Du moins, c’est le cas maintenant, depuis que la star d’Internet s’en est remise aux mains du Dr Harold Lancer, l’un des dermatologues les plus réputés de Beverley Hills et qui dispose d’un cabinet de traitement pour les stars d’Hollywood.

Le Dr Lancer est le seul dermatologue à avoir réussi à guérir miraculeusement Kim Kardashian du psoriasis qui, selon elle, a failli mettre fin à sa carrière dans le monde de la mode et du spectacle.

C’est pourquoi cette star parmi les stars a consacré sa vie à essayer de perfectionner la dermatologie et est devenue le médecin de plusieurs VIP, qui viennent dans son cabinet pour préparer leur peau avant un grand gala ou une importante séance de photos.

Les 3 secrets anti-rides du médecin de Kim Kardashian

L’une des recommandations du Dr Lancer pour la peau de Kim Kardashian est d’inclure une combinaison de rétinol, de vitamine C, d’acide alpha-hydroxy et d’acide hyaluronique dans votre routine de soins de la peau.

“La meilleure chose à faire est de mettre en place un protocole à domicile qui comprend une combinaison de principes actifs tels que le rétinol, la vitamine C, les acides alpha-hydroxy et l’acide hyaluronique. Le rétinol est très important dans les soins de la peau en général et un super héros lorsqu’il s’agit de soins anti-âge”, explique le spécialiste.

Cependant, il prévient que le rétinol peut être particulièrement irritant pour les peaux foncées et recommande “d’utiliser le rétinol une nuit par semaine et d’augmenter progressivement à deux nuits, puis à trois nuits par semaine”.

Il précise également que pour qu’une crème anti-rides ait le meilleur effet, il ne faut pas oublier des zones telles que le cou et le décolleté. En outre, il affirme que la peau des genoux est également extrêmement importante.