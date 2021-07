Soins des cheveux : 3 remèdes naturels pour dire adieu aux cheveux gras

Considéré comme l’un des principaux ennemis des personnes qui en souffrent, les cheveux gras sont le résultat d’une production exagérée de sébum. Le stress, un déséquilibre hormonal, la contamination ou l’utilisation incorrecte des produits sont quelques-uns des facteurs qui rendent les cheveux gras. Si à ces aspects on ajoute qu’il est joué en permanence, la situation s’aggrave.

Avant d’approfondir la manière de traiter ce problème esthétique, il est important de noter que l’huile capillaire n’apparaît pas sans raison. La fonction n’est autre que protéger la peau des facteurs externes comme les changements de température ou d’humidité.

Les cheveux gras se salissent le plus rapidement. Vous pouvez suivre quelques soins pour que les cheveux propres tiennent plus longtemps et appliquer des remèdes naturels qui aident à absorber l’excès de sébum.

Remèdes naturels pour cheveux gras

Jus de citron

Le citron a de nombreux bienfaits sur les cheveux gras. Les propriétés astringentes du citron aident à avoir le cheveux sains et propres. Régule le pH, nettoie et exfolier les cheveux et a propriétés astringentes. Bref, ça aide réguler la production de graisse et garder les cheveux propres plus longtemps.

Ingrédients

Le jus d’1/2 citron

1 verre d’eau minérale

Pas à pas

Couper et presser un demi citron

Mélanger le jus d’un demi citron avec un verre d’eau

Appliquer le mélange du milieu de la chevelure, sans toucher aux pointes

Massez doucement, en consacrant plus de temps aux zones les plus sujettes à la graisse

Laisse agir 10 minutes et retirer le mélange avec de l’eau froide

Suivez ce traitement 2 à 3 fois par semaine.

Queue de cheval

La prêle est un remède naturel avec des propriétés astringentes qui aident, à cette occasion, nos cheveux, à réduire l’excès d’huile capillaire. Obtenez une crinière propre et radieuse en 6 étapes faciles !

Ingrédients

4 cuillères à soupe de prêle (40 g).

½ L d’eau

Pas à pas

Porter le ½ litre d’eau à ébullition

Quand l’eau bout ajouter la queue de cheval

Laisser reposer jusqu’à refroidissement et appliquer sur les cheveux

Masser doucement pour que les cheveux pénètrent parfaitement

Laisse agir 5 minutes et laissez sécher à l’air libre

Suivez ce traitement 2 fois par semaine.

Aloé vera

En plus d’être une plante riche en vitamines des groupes A, C et E à haut pouvoir antioxydant, l’aloe vera se distingue par ses propriétés hydratantes, astringentes et antibactériennes. Pour tout cela, il est devenu un indispensable dans les traitements et soins esthétiques. Un tel traitement est le remède naturel pour les cheveux gras.

Ingrédients

Pas à pas

Couper deux feuilles aloe vera

Extraire la pulpe et liquéfier

Appliquez la crème que vous avez obtenue sur toute la chevelure

Laisse agir 20 minutes

Conseils pour éviter l’apparition de cheveux gras

Laver les cheveux avec de l’eau chaude.

Ne touche pas les cheveux constamment.

Utilisez un shampooing qui régule le sébum. Les experts recommandent qu’il soit exfoliant, anti-résidus ou pour les racines grasses et les pointes sèches.

Quelques remèdes ainsi que quelques astuces avec lesquelles vous traiterez les cheveux gras et avec lesquels vous éviterez de souffrir de ce mal de tête si commun à de nombreuses personnes.