3 raisons pour lesquelles Godzilla mérite de triompher de Kong dans Godzilla contre Kong

Godzilla contre Kong est la prochaine bataille de monsterverse qui se prépare depuis des années, et il est temps que Godzilla ait une chance de briller.

Dans le film de 1962 King Kong contre Godzilla, il était évident que le primate imposant était le vainqueur de l’affrontement de kaiju, avec seulement des implications que Godzilla aurait pu survivre à la bataille. Le film (dont la date de sortie change constamment) préparant le terrain pour un combat redémarré entre les deux personnages réputés, les fans des deux côtés débattent de qui pourrait ou devrait être le vrai gagnant. En tant que personne qui se tient fermement dans la catégorie « Godzilla est roi », voici quelques raisons pour lesquelles il devrait conserver son titre de roi des monstres.

Godzilla maintient le Monsterverse

Bien que beaucoup aient apprécié Kong: l’île du Crâne, Godzilla est le visage du Toho Monsterverse, et il n’a pas eu la même chance de régner en maître. Godzilla a interagi avec au moins 90% des Titans que nous connaissons, et il est le roi actif qui a prouvé sa réputation dans Godzilla: le roi des monstres.

Bien sûr, cela ne signifie pas que Kong ne peut pas rivaliser avec le roi, mais Godzilla a une expérience politique majeure du kaiju à son actif. Il a mené les batailles là où c’était nécessaire, où Kong a une exposition limitée aux autres et à tout terrain en dehors du sien. La présence puissante de Godzilla et sa domination autoritaire sur les autres font de Godzilla le sentiment d’être le champion légitime et naturel entre les deux.

La longévité est la clé

Les deux sont des êtres anciens et puissants, mais qui a les meilleures chances de vivre un règne durable? Juste après avoir redescendu la liste, Kong a un plus grand sens de l’intelligence que de nombreux Titans. Bien que l’intelligence soit évidemment un facteur important à prendre en compte, Kong semble beaucoup moins susceptible de vaincre les autres.

Si Kong était le point focal de Godzilla: le roi des monstres, il n’aurait probablement pas failli vaincre le géant à trois têtes, Ghidorah. Le dragon de l’espace aurait eu beaucoup plus de facilité à éliminer Kong en raison de ses limitations au sol, mais son manque de portée fait également de Kong un personnage qui n’est bon que dans certains scénarios. Au moins Godzilla peut viser un méchant en vol; Kong pourrait tout aussi bien être un spectateur si le combat se déroule dans les airs.

Un plus grand potentiel d’expansion

Oui, ils existent dans le même univers, mais il est logique de s’étendre davantage sur Godzilla. Kong: l’île du Crâne a apporté beaucoup d’idées amusantes et de rivaux pour Kong, mais l’univers Toho en a beaucoup d’autres que nous pouvons réellement voir travailler si on leur donne une chance.

Il y a évidemment des rumeurs entourant l’inclusion d’un personnage spécial (pas de spoilers ici!). Pourtant, Godzilla gagner et rester le champion général signifie des opportunités de combats avec des créatures comme Space Godzilla, Destoroyah et Biollante qui ont du sens dans un univers Godzilla, pas un titre centré sur Kong. Je me rends compte qu’il n’y a rien de crédible à propos d’un titan reptilien et d’une créature planétaire tout aussi massive, mais nous devons avoir au moins quelques normes. Avec Godzilla vient le potentiel de voir plus de ses rivaux emblématiques. On a juste l’impression que faire de Kong le «roi» seulement pour être mis à l’écart pour des batailles massives qui avancent pourrait être une transition gaspillée qui rendra l’histoire plus difficile à raconter à l’avenir.

Godzilla contre Kong vise actuellement une date de sortie le 21 mai 2021, avec de nombreuses surprises pour les fans. Puisque ce sera la première fois depuis des décennies que nous assistons à une bataille entre les deux – qui voulez-vous voir l’emporter?

