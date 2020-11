3 Meilleurs essais et articles sur la politique – .

30 novembre

2020

Le monde de la politique est un cadre compliqué. Vous devez faire un effort supplémentaire pour le comprendre et suivre tous les changements qui se produisent chaque jour. Cependant, il existe de nombreux articles et essais qui permettent de mieux comprendre en quoi consistent la politique du passé et la politique du présent et où elles vont. Voici quelques pièces perspicaces pour vous aider à regarder la politique d’un œil critique et à vous forger une attitude définitive face à l’état actuel des choses.

«La politique et la langue anglaise» par George Orwell

Pour ceux qui étudient la politique, la lecture des œuvres d’Orwell est une étape essentielle vers la compréhension de l’histoire politique. D’une manière non conventionnelle, Orwell a réussi à analyser l’arène politique du monde et à présenter sa propre vision de celle-ci. L’un de ses articles particulièrement appréciés parmi les essais publics mondiaux est «Politique et langue anglaise. »

Dans cet essai, Orwell considère la politique sous l’angle de la linguistique. Il essaie d’expliquer la signification première de certains termes politiques. Il enquête également sur les changements qu’ils ont subis au fil des ans. Il essaie de créer un lien logique entre la tromperie politique et le langage dégradé. Par exemple, il présente le mot «fascisme» non pas comme un ultranationalisme qui accompagne le pouvoir dictatorial, mais comme «quelque chose qui n’est pas souhaitable». Une telle interprétation du terme montre à quel point il regarde sans détour et catégoriquement la plate-forme politique.

Orwell souligne à quel point le monde de la politique est brutalement malhonnête. Il utilise des mots pour manipuler et tromper plutôt qu’un moyen de gérer correctement une nation. Il souligne que la politique est un gros mensonge où les déclarations sont déroutantes et ouvertement trompeuses. Parmi les déclarations qu’il considère, c’est que la presse de l’Union soviétique était la plus libre du monde. Naturellement, il est juste de remettre en question cette déclaration car la presse a toujours été soumise à une censure extrême. Les gens pouvaient difficilement s’attendre à apprendre la vérité des institutions gouvernementales. Il analyse également de nombreux autres mots politiques, comme totalitaire, égalité, classe et bourgeois.

Cet article a été écrit pour l’Atlantique. Il se concentre sur l’environnement politique qui a conduit Donald Trump à devenir chef de l’État en 2016. Cet essai est d’un intérêt particulier pour ceux qui s’intéressent à la politique moderne et pour les étudiants qui se concentrent sur la politique locale comme leur majeur. L’écriture politique peut être difficile à disséquer et à interpréter. C’est pourquoi il existe des plateformes comme paperwritingservice.com. Les étudiants peuvent y obtenir un soutien académique avec une analyse des pièces politiques.

Dans son « Comment la politique américaine est devenue folle», Rauch parle du« syndrome du chaos », qui a rendu possible un tel changement de l’environnement politique. Pour comprendre comment l’Amérique en est arrivée au point où elle l’avait fait à l’époque, l’auteur analyse plusieurs réformes qui ont précédé les élections. Ces réformes ont provoqué des troubles au Congrès américain. Pour ceux qui souhaitent rester neutres en matière politique, cette pièce peut sembler quelque peu extrême. Rauch va jusqu’à appeler Donald Trump l’un des «sociopathes politiques». Il communique clairement à quel point il ressent négativement le 45e président des États-Unis.

Selon l’auteur, le système politique américain est brisé, le «syndrome du chaos» étant la principale cause du dysfonctionnement gouvernemental du pays. Cela alimente la méfiance et l’indignation du public et aggrave le problème des perturbations politiques. Dans son article, Rauch analyse le cercle vicieux qui domine la politique américaine et les événements qui alimentent sa chute.

Par rapport aux deux pièces ci-dessus, Cet article jette un regard différent sur la politique. Resnik tente de comprendre comment la politique dissémine la discorde parmi une seule nation au lieu de comprendre qui a raison et qui a tort. Il examine comment cela transforme des gens qui ne se connaissent pas en ennemis jurés simplement parce qu’ils favorisent des partis différents. Pour comprendre comment et pourquoi cela se produit, l’auteur regarde la politique sous l’angle de la psychologie et de l’évolution humaine. Il soulève la question de la partisanerie et de la nécessité d’appartenir à un certain groupe, de le protéger et de suivre les idées qu’il prêche.

Pour approfondir sa compréhension du sujet, l’auteur accepte de participer à une expérience et de regarder les visages de différentes personnes (certaines sont de vraies personnes, d’autres – des poupées). Une telle expérience a été organisée pour voir si les gens aiment certaines personnes plus que les autres simplement en les regardant et en connaissant leur nationalité ou d’autres faits qui pourraient les rendre «intéressants» pour un certain groupe. L’auteur a réussi à illustrer comment les gens sont victimes de la partisanerie en raison des implications biologiques. Il a montré à quel point ils ont des préjugés en raison du type de pensée qu’ils préfèrent, même s’ils ne veulent même pas considérer les choses que leurs adversaires prétendent être importantes. L’article sape la valeur même de la partisanerie. Cela prouve que cette dernière menace le bien-être et l’esprit unifié des nations du monde entier.