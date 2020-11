3. Ligue – 1860 Munich contre Türkgücü aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

C’est l’heure du derby à Munich. En 1860, le nouveau venu Türkgücü accueillit un duel de poursuivant en troisième division. Chez SPOX, vous pouvez suivre le jeu dans le téléscripteur en direct.

Cet article sera mis à jour en permanence.

1860 Munich – Türkgücü: 3e championnat aujourd’hui au téléscripteur en direct – avant le départ

Les Lions ont deux points de plus pour le moment, mais l’équipe de l’entraîneur Michael Köllner n’a remporté qu’un seul des cinq derniers matchs (6: 1 contre Halle). Les deux derniers matchs contre Uerdingen (0: 0) et le SC Verl (1: 1) ne se sont terminés que par un match nul.

Türkgücü n’est que huitième pour le moment, mais a encore deux matchs dans sa manche. Le nouveau venu a reçu le moins de défaites à ce jour (une seule) et est désormais invaincu depuis cinq matchs consécutifs. Plus récemment, cependant, il ne suffisait que de marquer 1: 1 contre les dirigeants de Sarrebruck.

Le match se joue dans le vénérable stade municipal de la Grünwalder Straße sur Giesings Heights, car c’est un match à domicile pour les lions. Türkgücü joue également quelques matchs ici. Au cours de la semaine, cependant, le nouveau venu a joué dans le stade olympique de Munich, comme il l’a fait contre Duisburg.

Bonjour et bienvenue sur le téléscripteur en direct du derby entre 1860 Munich et Türkgücü. La balle roule à partir de 14 h 03.

1860 Munich contre Türkgücu: aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Aucune équipe de la 3e division n’est diffusée plus souvent à la télévision gratuite que le Löwen, et même aujourd’hui, il diffuse BR le match contre le nouveau venu Türkgücü à partir de 14 heures en direct et en intégralité. Bayrischer Rundfunk propose également le jeu sous forme de flux.

Il y a aussi la possibilité de regarder le derby via MagentaSport. Le service de streaming détient les droits sur tous les jeux de la 3ème division et, en plus de tous les jeux individuels, propose également une conférence.

Pour les clients Telekom, un abonnement ne coûte rien la première année, l’offre ne coûte que 4,83 euros par mois la deuxième année. Si vous n’êtes pas client Telekom, vous pouvez choisir entre un abonnement mensuel (16,53 euros par mois) ou un abonnement annuel (9,70 euros par mois).

1860 Munich contre Türkgücü: les alignements probables

L’entraîneur de 1860 Michael Köllner a plus de choix contre les Turcs, Erik Tallig revient dans l’équipe après une interdiction d’argent et l’attaquant Martin Pusic devrait également être prêt avec une attelle au bras. Akkaynak (blessure à l’épaule) et Barry (fibre musculaire déchirée) sont absents de l’équipe promue.

1860 Munich: Hiller – Willsch, Moll, Salger, Steinhart – Erdmann – Wein, Dressel – Neudecker – Mölders, Lex

Türkgücü Munich: Vollath – Kusic, Sorge, Berzel, Stangl – Erhardt – Tosun, Sararer, Fischer – Bouziane, Sliskovic

3. Ligue: Le tableau avant la 13e journée