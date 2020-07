«3 jours pour tuer» mène à La 1 avec 11,1% et «Esprits criminels» reste à un taux acceptable de 5,8%

IBM V530-22ICB 10US - Tout-en-un - avec support d'écran - Core i3 8100T / 3.1 GHz - RAM 4 Go - HDD 1 To - graveur de DVD - UHD Graphics 630 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : LED 21.5" 1920 x

Optimisés pour le département IT, et toute l'entrepriseLa puissance nécessaire pour doper votre activitéOn n'est jamais trop prudentGénial pour les yeux, les oreilles, et le portefeuilleGénial pour toutes les entreprises et tous les espaces de travail Optimisés pour le département IT, et toute l'entreprise