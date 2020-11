3 jeux vidéo d’horreur qui méritent des adaptations cinématographiques

Avec des films de jeux vidéo d’horreur comme le Resident Evil redémarrer à l’horizon, il y a beaucoup d’intrigues autour de la prochaine vague d’adaptations de jeux vidéo aux films. Dans le passé, nous en avons eu comme Silent Hill frapper quelque part au milieu – ne pas trouver son assise initiale ou sa percée au box-office, mais toujours obtenir un suivi décent à long terme.

Cela étant dit, il y a beaucoup de place pour les adaptations de jeux d’horreur, car il se compose souvent des mêmes attributs de genre pour réussir ce qui fait le succès du titre. Puisque Hollywood recherche essentiellement des redémarrages, des suites et d’autres sources, alors pourquoi ne pas jeter quelques options qui pourraient être amusantes à voir adaptées?

Mort à la lumière du jour

Le jeu vidéo d’horreur de survie asymétrique à succès Mort à la lumière du jour est un jeu où quatre survivants se retrouvent dans un royaume où un tueur les chasse. Les survivants doivent réparer les générateurs et les portes de sortie électriques, les aidant à survivre sur la carte et à avancer; cependant, la tradition est quelque chose de sa propre nature qui serait une intrigue intéressante à développer.

Le royaume a une ressemblance purgatoire, conduisant souvent à un événement mystérieux ou à une disparition avec l’histoire des survivants. Le jeu propose 24 survivants et 22 tueurs, dont certains sont sous licence comme Cauchemar sur la rue Elm, Massacre à la tronçonneuse, Crier, Vu, et plus. Une version cinématographique de Mort à la lumière du jour pourrait être une rotation unique sur un slasher en le jetant dans une atmosphère d’un autre monde, avec une nécessité pour des scènes de poursuite, un travail d’équipe et la trahison occasionnelle pour survivre à des circonstances accrues.

L’idée de faire apparaître des tueurs comme le trappeur dans un champ chargé de brouillard alors qu’un groupe de survivants essaie de distraire ou de déjouer le tueur pourrait facilement être quelque chose que les fans de genre et les cinéphiles occasionnels apprécieraient sans avoir à se familiariser avec le jeu lui-même. C’est cette capacité d’attirer des fans des deux médiums qui font Mort à la lumière du jour un grand candidat cinématographique.

BioShock

BioShock est un jeu qui a créé la ville imaginative de Rapture, une réécriture historique sous-marine, où une ville animée dans la mer est tombée dans le chaos complet. Le jeu se joue du point de vue d’un personnage qui alterne entre armes et capacités injectables allant d’un essaim de guêpes tueuses à des flammes complètes.

Le jeu présente également les personnages populaires Big Daddy et Little Sister, une présence dominante avec une grande force et une grande vitesse qui récoltent des fluides puissants et créent de superbes moments de jeu passionnants. L’idée d’un envoûtant BioShock Le film a en fait été ballotté pendant des années, avec des conversations qui ont fini par mettre fin aux discussions sur les restrictions budgétaires.

Les effets spéciaux sont venus si loin depuis le dernier BioShock discussion cinématographique, et la franchise a depuis engendré deux jeux de suivi et une rumeur à venir qui a montré BioShock n’est pas seulement une phase ou une tendance de son temps. Il doit y avoir un studio là-bas qui réalise BioShock a l’opportunité de devenir un film d’horreur visuellement époustouflant, alors j’espère que nous aurons la chance de voir un film réalisé un jour.

Laissé pour mort

Il m’est difficile de parler de tout ce qui concerne l’horreur et les jeux vidéo à distance sans évoquer le joyau d’horreur de survie multijoueur 2008, Laissé pour mort. Le jeu lui-même est quelque chose dans la veine de Aube des morts pour son assaut de zombies ressemblant à une horde et quatre survivants jouant à travers une campagne qui peut approcher le temps d’exécution d’un film divisé en différents chapitres.

Le jeu est devenu un énorme succès et a engendré un suivi (Left 4 Dead 2), et a élargi la gamme déjà amusante de zombies uniques avec quelques-uns, y compris une mutation de mastodonte appelée Tank, un prédateur incroyablement rapide appelé le chasseur, un accident attirant les zombies appelé Boomer, et plusieurs autres pour garder le gameplay les besoins évoluent. Laissé pour mort est une franchise dormante depuis 2009, mais récemment, le jeu a annoncé que des cartes et des modes créés par les fans seraient ajoutés au jeu, ce qui a suscité une toute nouvelle excitation dans le Laissé pour mort fandom.

Parce que nous avons également un successeur spirituel qui sortira dans le futur intitulé Retour 4 Sang, il y a des raisons de croire que le jeu d’horreur a encore beaucoup à offrir. L’intérêt pour l’horreur des zombies est toujours quelque chose qui se traduit bien avec le public (pour la plupart), alors peut-être avons-nous besoin d’un Laissé pour mort film pour être le prochain grand film de zombies.

