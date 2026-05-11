3 géants de la tech, 5 plans d’urgence sociaux, l’IA à la croisée des chemins, ce que cela signifie pour l’emploi en France

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Les figures majeures de la technologie proposent des plans inspirés du New Deal pour atténuer les chocs sociaux provoqués par l’IA. Ces initiatives reflètent une prise de conscience croissante des « conséquences sociales destructrices » de l’intelligence artificielle, selon Le Monde.

La tech n’ignore plus les risques sociétaux de l’IA. Après des années où les discussions se concentraient sur la performance technique et la course à l’innovation, les gourous de la technologie pivot vers des propositions de « New Deal » destinées à amortir les chocs économiques et sociaux liés au déploiement de ces systèmes. Cette inflexion révèle une tension croissante : comment concilier l’ambition technologique avec les attentes légitimes en matière de protection sociale ?

La reconnaissance tardive des impacts destructeurs

Le terme même de « conséquences sociales destructrices » est chargé. Il signale que l’industrie reconnaît enfin ce que les chercheurs en sociologie et économie labour pointent depuis des années : l’IA ne redistribue pas les gains de productivité de manière neutre. Elle concentre des richesses, détruit certains emplois sans en créer d’équivalents ailleurs, et amplifie les inégalités territoriales entre zones de concentration technologique et régions abandonnées.

Le recours au modèle du New Deal — le programme lancé par Franklin Roosevelt en 1933 pour combattre la Grande Dépression — est symptomatique. C’est un appel à une intervention massive de l’État, à la création d’emplois publics et à des filets de sécurité sociale. Or, la tech a longtemps cru pouvoir innover sans État. Cette demande implicite d’aide publique apparaît comme un aveu : l’innovation seule ne résorbera pas les frictions sociales générées par l’automatisation.

Des propositions aux contours encore flous

Ces « propositions » restent à ce stade largement énoncées par des personnalités influentes plutôt que formalisées en politiques publiques concrètes. Elles englobent potentiellement des mécanismes comme un revenu universel de transition, des investissements massifs en reconversion professionnelle, ou des taxes sur les gains d’IA destinées à financer des amortisseurs sociaux.

Le problème est classique : qui paie ? Si les technologues appellent à des solutions de type New Deal, accepteront-ils une fiscalité radicalement plus élevée sur leurs entreprises ? L’histoire des promesses patronales en matière de responsabilité sociale suggère du scepticisme.

Un pari sur l'anticipation plutôt que sur la réaction

Un pari sur l’anticipation plutôt que sur la réaction

Ces propositions reflètent néanmoins une stratégie : anticiper la colère sociale avant qu’elle ne dégénère en réaction politique hostile à la technologie. Façonner volontairement les politiques publiques destinées à gérer l’IA, c’est reprendre le contrôle du récit face aux appels, de plus en plus forts, à une régulation stricte ou à une taxation pénalisante.

La question qui subsiste est celle de la crédibilité de ces gourous. Promettre des « New Deals » tout en maintenant des marges de profit massives et en déployant l’IA sans freins apparaît comme une position fragile. Pour qu’elle résiste, il faudra que ces propositions se concrétisent — et rapidement.

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