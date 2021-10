3 exercices que vous pouvez faire au bureau sans que personne ne s’en aperçoive

in

La vie actuelle nous oblige à passer de nombreuses heures assis devant un ordinateur et cela se traduit souvent par une condition physique qui ne nous fait pas du bien.

L’affaissement, la fatigue ou l’accumulation de graisse dans certaines parties du corps comme les bras ou l’abdomen peuvent être le résultat d’un mode de vie sédentaire. Cependant, nous pouvons faire de l’exercice assis au bureau ou si vous êtes indépendant et travaillez à domicile, vous avez plus de chances.

1 – Tonifiez vos jambes

Prenez une bouteille d’eau, un verre ou un stylo, placez-les entre vos genoux et serrez-les fortement. L’idée est de ne pas le laisser tomber et, ce faisant, vous sollicitez les muscles de vos jambes et, presque sans vous en rendre compte, vous les tonifiez.

2 – Montez les escaliers

Chaque fois que vous le pouvez, choisissez de prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur. Si vous travaillez à un étage très élevé, vous pouvez descendre deux ou trois étages et faire travailler vos jambes et garder votre système circulatoire actif. Votre corps vous remerciera.

3 – Étirez-vous

Toutes les deux ou trois heures, faites une pause active et, au lieu d’aller vous asseoir ailleurs, faites des exercices d’étirement, qui vous aideront à relâcher les tensions et à détendre vos muscles avant de vous remettre au travail.