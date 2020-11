3 Directions L’histoire de Happy Death Day 3 pourrait aller

Attention: spoilers pour le Joyeux jour de la mort les séries sont en jeu. Si vous n’avez pas vu ces films, vous voudrez peut-être revenir en arrière avant de vous retrouver piégé dans cette boucle particulière.

En tant que réalisateur / co-scénariste Christopher Landon et co-scénariste Michael Kennedy sont sur le point de déchaîner la folie qui Bizarre sur le monde, l’anticipation est assez élevée dans la communauté de l’horreur. Ce qui signifie seulement le fait que parler autour Joyeux jour de la mort à nous, la troisième et dernière entrée potentielle de la trilogie hystérique slasher de Landon, va devenir plus fort. Malgré le film qui semble mort dans l’eau peu de temps après Joyeux jour de la mort 2U n’a pas réussi à égaler le succès de son prédécesseur, la fortune a souri et un mouvement d’implication pré-studio a été entrepris.